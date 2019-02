La tensa entrevista a Pilar Gutiérrez: "Algunos niños adoptados por homosexuales son abusados"

Pilar Gutiérrez, conocida popularmente como 'la mujer más franquista de España', se convertía el pasado verano en un auténtico fenómeno mediático gracias a sus distintas invertenciones en televisión con motivo del anuncio del Gobierno de Pedro Sánchez de su intención de exhumar los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos.

Durante estos últimos meses, la líder del Movimiento por España ha ofrecido titulares polémicos como que se está obligando a los niños a ser homosexuales o que se reunirá con el Papa para pedir la canonización de Franco. Titulares a los que se les suman afirmaciones como que algunos niños adoptados por homosexuales son abusados o que la transexualidad tiene cura.

La tensa entrevista a Pilar Gutiérrez

Este martes, el programa de Cuatro Todo es mentira acudía a la casa de Pilar Gutiérrez para analizar la actualidad política y tratar temas como la homosexualidad o la transexualidad. Concretamente Elsa Ruiz, la colaboradora trans del programa, quien se adentraba en el domicilio de Gutiérrez para conocer su opinión respecto a todos estos temas.

En primer lugar, y después de posicionarse "en contra del movimiento LGTBI", Pilar Gutiérrez ha denunciado que la homosexualidad no debería estar legalizada y que no debería "imponerse" a los niños en las escuelas: "No debería hacerse todo lo que se está haciendo ahora". A pesar de que Ruiz trata de explicarle que la gran mayoría de niños y niñas nacen de un núcleo familiar heterosexual, la considerada como 'mujer más franquista de España' asegura que son las parejas homosexuales quienes "hacen homosexuales" a sus hijos adoptados: "Cada vez hay más casos".

Pilar Gutiérrez sobre la transexualidad

Cuando Ruiz le cuenta a Pilar Gutiérrez que es trans, y que su pareja es una mujer, la líder del Movimiento por España asegura que la transexualidad tiene cura: "No es que se pueda curar, sino que las personas que tienen crisis de identidad pueden encontrarse a sí mismas y no tener esa lucha interna como todos esos trans que se suicidan".

Pero no solo eso. Según explica Gutiérrez, las personas trans no deberían tener acceso en la sanidad pública para cambiarse de sexo: "Deberías hacerlo con tu dinero porque no es algo que sea una necesidad de salud. Es una necesidad psicológica. Creo que es un trauma, te lo digo como psicóloga. Un trastorno emocional que te ha llevado a tener una crisis de identidad".

Por último, y después de que Risto Mejide recomendara una evaluación psicológica para la entrevistada, Elsa Ruiz ha aprovechado para mandar un mensaje tanto a Pilar Gutiérrez como a todas las personas de Hazte Oír: "Las personas trans ni estamos enfermas ni mal de la cabeza, ¡que quede claro!".