Un grupo de científicos considera curado a un paciente de VIH por segunda vez en la historia

En septiembre de 2007, el estadounidense Timothy Brown, popularmente conocido como el "Paciente de Berlín", se convertía en la primera persona en ser curada de VIH. Desde entonces, científicos de todo el mundo han intentado repetir el tratamiento empleado con Brown en terceros pacientes con el objetivo de tratar nuevos casos. No obstante, ninguno de ellos ha resultado eficaz, por lo que la curación de Brown se consideró como un caso aislado.

Doce años más tarde, tal y como recoge The New York Times, la historia se repite con un hombre de origen londinense, cuyo nombre no ha sido relevado, diagnosticado con VIH desde 2003. A pesar de que se trata un caso "demasiado prematuro" para declararse oficialmente curado, los expertos hablan abiertamente de "curación" después de que el paciente lleve un año y medio sin medicarse contra el virus.

Siguiendo los pasos del "Paciente de Berlín"

Una vez más, un trasplante de médula ósea se ha convertido en la llave para la remisión del virus. Un tratamiento, que tenía como objetivo tratar el cáncer que padecía el paciente, que será publicado este martes en la revista de divulgación científica Nature, donde el equipo médico detallará cómo ha sido el proceso de curación del que ya es conocido como "Paciente de Londres".

Como ya pasara con Brown, las cédulas óseas que recibió el paciente provenían de donantes con un gen CCR5 disfuncional, resistente al virus. A pesar de que otros pacientes de VIH que recibieron este tipo de trasplante volvieron a padecer los síntomas de la infección por el virus meses después de que este remitiera, el "Paciente de Londres" lleva un año y medio sin medicarse.

En esta ocasión, el paciente tenía un linfoma de Hodgkin y recibió un trasplante de un donante con la mutación CCR5 (conocida como Delta 32) en mayo de 2016. También recibió medicamentos inmunosupresores, pero el tratamiento no fue tan intenso como el de Brown. Un año más tarde, en septiembre de 2017, el paciente dejó de tomar su medicación contra el VIH, y desde entonces el virus no ha vuelto a reproducirse.

Un año y medio sin medicarse

El tratamiento no solo destruyó el cáncer sin efectos secundarios dañinos para el paciente, sino que las células inmunes trasplantadas (ahora resistentes al VIH), parecen haber remplazado completamente a sus células vulnerables. Una resistencia que no solo le ha ayudado a remitir los efectos de virus, sino que le ha ayudado a hacer frente al mismo sin la necesidad de recurrir a medicamentos. Por esa misma razón, los científicos que llevan el caso lo describen como "una remisión de largo plazo".

Tal y como reconocen los científicos al frente de la investigación, el riesgo que acarrean los trasplantes de médula ósea provoca que sea improbable que se establezca este proceso como tratamiento contra el VIH. No obstante, la doctora Annemarie Wensing, viróloga en el Centro Médico Universitario de Utrecht, reconoce que podrían utilizarse células inmunes similares para poder erradicar el virus: "Este tipo de investigaciones demuestran que la cura no es un sueño. Es alcanzable".

Los 38 casos

A pesar de que el caso no garantiza que el paciente de Londres esté fuera de peligro, las similitudes con la recuperación de Timothy Brown son esperanzadoras. Aunque los anticuerpos contra el VIH todavía están presentes en su sangre, sus niveles han disminuido con el tiempo. Por esa misma razón, la comunidad científica centra sus miradas sobre este caso que podía dar nuevas pistas para acabar con el virus del VIH.

Pero no solo sobre el "paciente de Londres", sino sobre un total de 38 personas infectadas con VIH que han recibido trasplantes de este tipo. Entre ellos destaca el paciente número 19, conocido como "Paciente de Düsseldorf", quien lleva sin medicarse desde hace cuatro meses. Por lo tanto, la comunidad científica se muestra esperanzada ante el caso del paciente de Londres.