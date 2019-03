Arantxa Echevarría estudió Comunicación Audiovisual en la Universidad Complutense de Madrid hace tantos años que ya no recuerda la fecha exacta. Empezó a trabajar de meritoria haciendo publicidad y cortos y nunca acabó la carrera pero recuerda que apenas había profesoras: “Sí había alguna en asignaturas como Historia o Economía pero en las de cine, ninguna. Lo que sí había era muchas alumnas”. La mayoría de esas compañeras se quedaron por el camino y hoy se dedican a otras cosas. Echevarría tiene claro que para las mujeres siempre ha sido más difícil lograr financiación: “La prueba está en que todas las películas que están surgiendo ahora de mujeres son de presupuestos reducidos, no son películas de más de 800.000 o un millón de euros, cuando una película normal son como unos 2,5 millones de euros”.

Carmen y Lola, la película con la que ha ganado este año el Goya a mejor Dirección Novel, tuvo un presupuesto de unos 700.000 euros. Un dinero que a Arantxa le costó “mucho sufrimiento” reunir porque ningún productor confió en el proyecto: “Siendo primera película, con un tema tan complicado y tabú como la homosexualidad en el mundo gitano… los profesionales no daban un duro. No sé cómo habrían reaccionado si hubiera sido un hombre. Sí que creo que es más fácil que financien a un hombre que a una mujer porque cuando llegas hay siete hombres y una mujer, y siempre surge una cuestión de sexos. Se da el hecho de una forma más natural”. Como no consiguió financiación, se lió “la manta a la cabeza” y autoprodujo la cinta.

En la última edición de los premios Goya, tres de las cuatro candidaturas a mejor Dirección Novel eran mujeres. Para Arantxa esto tiene una explicación clara: “Es una cosecha de mucho trabajo de mujeres pero también por las ayudas del Ministerio de Cultura, del ICAA (Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales) a productores que contrataran a mujeres directoras o guionistas. Eso te da puntos y, cuantos más puntos, más subvención y más dinero. Los productores, alentados por esta ley, han mirado alrededor a ver qué hacía la gente y qué trabajos previos había”. Por eso, considera que el verdadero cambio se verá dentro de un tiempo: “Sinceramente, no espero que el año que viene haya muchas mujeres nominadas en Dirección Novel, que las habrá, lo que espero es que dentro de 3 ó 4 años haya más mujeres en Dirección (sin Novel) y en Mejor Película. Eso sí que significará que ha cambiado el signo de los tiempos. Por ahora, si esta ley continua, vamos a seguir viendo esto pero me da miedo que de pronto desaparezca y volvamos otra vez al ostracismo”. Una reivindicación que ya hizo en su discurso de agradecimiento del Goya.

El currículum de Arantxa reúne un puñado de trabajos que defienden el empoderamiento de la mujer. Uno de los que más orgullosa se siente es de Cuestión de pelotas, un documental en el que contaba la situación de mujeres futbolistas que, a pesar de jugar en una gran liga dentro de la Real Federación de Fútbol, no estaban reconocidas como jugadoras profesionales y era muy difícil que tuvieran sueldo: “Casi todas jugaban al fútbol por amor al arte pero como profesionales, yendo a entrenamientos diarios, viajando todos los fines de semana, a veces costeándose los propios viajes… Lo que más me angustiaba es que algunas, que eran grandes promesas, para poder cobrar una nómina estaban dadas de alta como limpiadoras del estadio, una ridiculez absoluta”, recuerda. Tiene grabadas las palabras del presidente del comité nacional de fútbol femenino de la R.F.E.F. , Vicente Temprano, que dijo delante de cámara que “las chicas tienen que pensar que tienen que tomar el fútbol como algo que les gusta porque si no lo hacen disfrutando y piensan ganar dinero del fútbol, es muy difícil que puedan llegar a conseguirlo”. El documental tuvo tanta repercusión que las futbolistas consiguieron finalmente la ficha P de profesionales.

En Hollywood, el movimiento MeToo denuncia todo tipo abuso de poder en el mundo del cine. Muchas actrices han señalado directamente a sus acosadores, poniéndoles nombres y apellido, aunque se tratara de productores de la fama de Harvey Weinstein. En España, muchas actrices han insinuado que también se dan casos, pero el movimiento está mucho más latente: “Supongo es un límite muy fino… ¿Hasta qué punto es una seducción para conseguir un trabajo? ¿hasta qué punto están abusando de poder? Por supuesto que lo hacen, pero ahí está el miedo de señalar con el dedo porque siempre es una línea muy fina y siempre se puede volver en tu contra”, señala Arantxa. Ella nunca lo ha sufrido en carne propia: “Supongo que tampoco soy una mujer muy atractiva y no soy actriz, y era muy improbable que, por mi carácter, alguien entrase como un elefante en una cacharrería”.

La mejor directora novel dedica el Goya a Vox "Que vean esta película y que reflexionen sobre qué es ser mujer o qué es el amor"

Cuando ganó el Goya este año, Arantxa se lo dedicó a "todos los que no son capaces de ponerse en los zapatos de otro, a los que no ven necesario que haya una ley de violencia de género, a los que no creen que el cambio de sexo debe estar en la Seguridad Social, para que vean una peli de gitanas, lesbianas y mujeres". Una dedicatoria que muchos atribuyeron directamente a Vox pero que ella hace extensible a más gente: “Se lo dediqué a todas las personas que se puedan acercar a sus ideas políticas, incluso a los que se alían con ellos, incluidos otros partidos. No puedes acercarte a ellos en ningún sentido”, sentencia. “Todavía nos queda mucho camino y lo que más miedo me da son los pasos atrás que podamos dar. La democracia es muy frágil y, en un soplo, se puede ir todo al garete, y en la historia de nuestro país lo hemos vivido muchas veces”.