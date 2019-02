Jordi Sànchez, ante el tribunal: "Me considero un preso político, este es un juicio político"

"Me considero un preso político, éste es un juicio político". Jordi Sànchez, diputado suspendido de JxCat y expresidente de la ANC, ha empezado su intervención en el juicio contra el procés independentista anunciando que contestará a las preguntas de Fiscalía y Abogacía del Estado pero sin renunciar, como Junqueras o Romeva, a denunciar el carácter político que, considera, tiene esta causa.

Sànchez ha empezado su intervención criticando no poder declarar en catalán con traducción simultánea, como han hecho otros imputados. "Lamento que se haya perdido una oportunidad para hacer pedagogía de lo que debería ser un Estado pluricultural, plurinacional. Si tuviéramos una actitud distinta de las instituciones del Estado hoy este juicio no tendría sentido, no habríamos llegado donde hemos llegado", ha dicho.

Acusado por la Fiscalía de espolear a miles de ciudadanos catalanes a enfrentarse a Policía y Guardia Civil el 1 de octubre y a impedir los registros judiciales de la operación Anubis el 20 de septiembre en Barcelona. Ha destacado la trayetoria de la ANC que dirigió hasta su entrada en prisión, actuando en busca de la independencia catalana con "absoluto respeto a las normas de civismo y no violencia".

El Ministerio Público pide una condena de 17 años de cárcel tanto para Jordi Sànchez como para Jordi Cuixart acusándoles de un delito de rebelión. Por el momento ha negado tajantemente haber convocado a la gente el 20 de septiembre para impedir los registros de la operación Anubis, sólo para protestar. "Decidimos convocar un acto de protesta porque somos conscientes de que la protesta forma parte de los elementos de funcionamiento democrático y una decisión judicial tiene que ser respetada pero no le exime de ser protestada por los que consideramos que es no ajustada a ley".