La contundente respuesta de Albert Rivera tras ser preguntado sobre Malú

Desde que la revista Semana abriera la portada de su número 4.125 con una noticia que relacionaba al líder de Ciudadanos Albert Rivera con la cantante Malú, muchas han sido las personas que han intentado verificar la autenticidad de la misma. Mientras que algunos opinan que se trata de una campaña para ganar votos de cara a las próximas elecciones generales otros aseguran que hay algo más que una simple amistad.

La última en interesarse sobre la vida privada de Albert Rivera ha sido la periodista Susana Griso, quien ha entrevistado este jueves al líder de Ciudadanos en el programa Espejo Público para hacer un repaso a la actualidad política de cara a los próximos comicios. Después de tratar varios temas, la presentadora le ha preguntado sobre las portadas que ha protagonizado durante las últimas semanas en la prensa del corazón y si le está pasando algún tipo de factura.

"Estoy muy tranquilo"

A pesar de que la periodista no ha nombrado a Malú en ningún momento, la realización ha mostrado algunas de las portadas en las que el político aparece junto a la cantante. Apenas unos segundos más tarde, Rivera ha confesado estar muy tranquilo: "Estoy dedicándome a trabajar, que es lo que he hecho toda mi vida, y respeto el derecho a la intimidad de cada uno de los españoles".

Después de que Griso le haya recordado que los medios de comunicación también se han hecho eco sobre otros temas relacionados con la vida privada de los principales líderes políticos, como es el caso de las primeras decisiones de Sánchez tras llegar a la Moncloa, Rivera le ha recordado que él no ha escrito ningún libro para hablar sobre un colchón.

"No tengo nada que decir"



A continuación, Griso le ha recordado las últimas noticias protagonizadas por "la mujer instagramer de Santiago Abascal" o las mujeres de Pablo Casado y Pedro Sánchez. Todo ello con el objetivo de demostrar que la vida personal de los políticos tiene cada vez más interés y preguntarle si asume que su vida personal llama la atención de la sociedad.

"A mí no me habrá visto hablando sobre la mujer de Pedro Sánchez, ni del colchón, ni de los instagramers. Yo soy una persona profundamente respetuosa con la intimidad de todos los españoles. Por tanto, creo que soy coherente reivindicando mis derechos", ha explicado Rivera", "No tengo nada que decir. La vida íntima de cada ciudadano es libre. Si los demás quieren exponer sus vidas, no me verán a mí criticándole. Demasiado trabajo tenemos en este país como para perder un segundo hablando de la vida íntima de cada uno".