Cómo jugar a la PlayStation 4 desde el teléfono móvil o el ordenador

Hace ya varios años, concretamente en octubre de 2014, Sony presentaba su Xperia Z3. Un teléfono móvil que destacaba por un diseño muy ligero, una gran autonomía pero, sobre todo, por ser el primer en implementar el sistema PS4 Remote Play. Una aplicación, integrada dentro del teléfono móvil, que permitía al usuario controlar la PlayStation 4 desde el teléfono móvil.

Pero no solo eso. Esta aplicación también permitía a los usuarios hacer streaming del contenido de la PlayStation 4 en el smartphone, permitiendo así jugar a cualquier videojuego desde el teléfono móvil. A raíz del lanzamiento de este teléfono móvil, la aplicación llegaba a Android y a PC. No así a iOS, donde los usuarios de iPhone y iPad no disponían de esta aplicación... hasta ahora.

Así puedes jugar a la PlayStation 4 desde tu teléfono móvil



Recientemente, Sony acaba de lanzar una nueva actualización para PlayStation 4 que permite hacer uso del Remote Play en iOS. Gracias a ello, todas aquellas personas que dispongan de un iPhone o un iPad podrán controlar la consola desde su teléfono móvil o tableta. Para ello, tan solo tienen actualizar la consola a la versión 6.50 y descargar la aplicación oficial.

Según ha dado a conocer la compañía, la aplicación está disponible para todos aquellos dispositivos con sistema operativo versión iOS 12.1 o superior. En concreto, desde Sony recomiendan utilizar al menos un iPhone 7, un iPad de sexta generación o un iPad Pro de segunda generación para poder jugar a la PlayStation desde el teléfono móvil o la tableta.

Cómo jugar a la PlayStation 4 desde tu Android o el PC

A pesar de que la aplicación nos permite jugar a la consola desde terceros dispositivos, esta plataforma no tiene soporte para mandos DualShock 4. Por esa misma razón, para jugar a los distintos videojuegos tendremos que recurrir al mando virtual que incorpora PS4 Remote Play.

Para jugar a la PlayStation 4 desde nuestro teléfono móvil con sistema operativo Android, tendremos que acudir a Google Play y descargarnos la aplicación. Mientras tanto, si queremos hacerlo desde nuestro ordenador, tan solo tendremos que acudir a la página web de PlayStation y seleccionar la opción PC Windows en caso de que dispongamos de un PC o de Mac si tenemos un iMac o un Macbook.