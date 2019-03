El Gran Wyoming y Rozalén versionan 'La puerta violeta' con motivo del 8-M

A apenas unas horas de que diera comienzo el 8-M, el Gran Wyoming empleaba los minutos finales de El Intermedio para dar su apoyo al Día Internacional de la Mujer: "Queridos amigos, queda muy poco tiempo para que empiece el 8M y no quería acabar el programa sin presentaros una canción que he compuesto para tal ocasión y que, modestamente, creo que podría convertirse en el himno de este movimiento mundial".

A continuación, el presentador comenzó a cantar, guitarra en mano, el que aspiraba a ser el nuevo himno del Día Internacional de la Mujer: "El morado es el color del futuro, aunque ahora mismo todo parezca muy oscuro". Sin embargo, mientras Wyoming cantaba esta canción, la cantante Rozalén interrumpía al presentador para unirse al espectáculo.

Rozalén y el Gran Wyoming cantan 'La puerta violeta'

Después de desechar la canción que aspiraba a marcar un antes y un después en el Día Internacional de la Mujer, el presentador y la cantante optaron por cantar 'La puerta violeta', considerada como el himno español contra la violencia machista. Una nueva versión de esta canción que, a pesar de estar interpretada por Rozalén, contaba con los coros del Gran Wyoming.

Tras finalizar esta actuación, el presentador bromeaba sobre el papel que desarrollará Rozalén en la jornada de este viernes, en la que se espera que millones de personas, tanto mujeres como hombres, tomen las calles de las ciudades de todo el país. Después de considerar que la artista secundará la huelga, Wyoming le preguntó si cantar en la ducha estaría considerado como servicio mínimo.

Rozalén hace un llamamiento a unirse a la huelga feminista

En un primer momento, Rozalén reconoció (entre las risas del público) que no sabía si cantar en la ducha podría considerarse servicio mínimo. No obstante, reconoció que sí que se iba a cantaren las calles: "Eso no lo sé, pero donde sí que se que se va a cantar es en las calles". Por esa misma razón, la artista hacía un llamamiento a la sociedad para que saliera a las calles.

"Hay que salir, es importante que salgamos", explicaba Rozalén, "van a pasar cosas muy importantes en las plazas de Madrid, ahí lo dejo". Después de que Wyoming le preguntará si habrá alguna sorpresa, la artista le confesó que hay más de una actuación programada para la jornada de este viernes: "Yo creo que habrá actuaciones, hay que salir desde la mañana".