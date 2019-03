El partido entre Rafa Nadal y Jared Donaldson (192º del mundo) no comenzó demasiado bien. El balear se impuso al estadounidense en la primera jornada del Masters 1.00 de Indian Wells. No obstante, el comienzo del encuentro no fue el más apropiado: Nadal llegó tarde al pensar que el partido estaba programado para las ocho de la tarde.

"Perdona, pensaba que el partido era a las ocho, no a las seis", fue la disculpa del de Manacor cuando se encontró con su rival en el túnel de vestuarios. "No te preocupes, no íbamos a empezar sin ti", respondió educadamente el estadounidense.

El tres veces campeón del torneo de California no tuvo demasiado problema para imponerse a Donaldson. Nadal se clasificó para la tercera ronda el domingo tras conseguir un 6-1, 6-1 en una hora y cuarto.

"Siempre he tenido buenas sensaciones en esta pista y disfruto jugando. El de hoy fue un paso muy positivo para mí y el siguiente va a ser contra un jugador que conozco muy bien y que será duro", apuntó Nadal, que se cita con el argentino Diego Schwartzman, un rival que conoce "muy bien" y al que considera "uno de los mayores talentos del tenis actual".