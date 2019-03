Vuelve el entrenador que devolvió al Real Madrid a lo más alto

Zinedine Zidane vuelve a ser el entrenador del Real Madrid. Después de que el pasado 31 de mayo de 2018 el francés anunciase en una rueda de prensa junto a Florentino Pérez la decisión de dimitir del cargo, Zidane ha aceptado regresar al conjunto madridista después de que estos nueve meses sin él en el club hayan sido un "desastre", como el propio Sergio Ramos afirmaba este mismo lunes en sus redes sociales.

En su primera etapa Zidane logró en dos años y medio nueve títulos que se dividen en las siguientes competiciones: tres Copas de Europa, una Liga, dos Supercopas de Europa, dos Mundiales de Clubes y una Supercopa de España.

Por segunda vez el técnico galo acude a la llamada de Florentino Pérez en un momento muy delicado. El primero fue tras la destitución de Rafa Benítez, el cual llegó tras la no renovación de Ancelotti. Esta vez Zidane llega tras el despido de Lopetegui y el de Solari y tras una temporada aciaga en lo deportivo.

Si hay algo por lo que se caracterizó Zidane durante sus tres primeras temporadas al frente del primer equipo del Real Madrid fue su capacidad para ganarse al vestuario. Tras Benítez los jugadores estaban muy desencantados y el aterrizaje de Zidane calmó las aguas y ayudó a un Real Madrid que parecía sin rumbo a ganar la undécima Copa de Europa.

Tras unos meses en el cargo en el que se ganó al madridismo, Zidane se asentó con una gran segunda temporada en la que alcanzó dos hitos absolutamente históricos en el club: por primera vez el Real Madrid ganaba Liga y Champions en la misma campaña y también por primera vez con el formato de Liga de Campeones un equipo repetía título en la máxima competición continental.

El inicio de la tercera temporada fue inmejorable pero un bajón en otoño e invierno privó a los blancos de pelear por la Copa del Rey y la Liga. Finalmente el equipo liderado por Zidane fue capaz de levantarse a tiempo y de lograr la tercera Copa de Europa seguida.

No obstante, tan sólo cinco días después, Zidane anunciaba por sorpresa su adiós al ver que algo se había roto esa temporada. El francés no quiso dar detalles, simplemente argumentó no verse capaz de guiar al club a seguir cosechando títulos.

Sin embargo, poco más de nueve meses después y tras un fracaso de temporada, el Real Madrid ha solicitado su regreso y Zinedine Zidane ha aceptado, erigiéndose una vez más como el salvador al que se agarra el madridismo como si de un clavo ardiendo se tratase.