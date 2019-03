El SEPLA en Air Europa pide que la aerolínea deje de volar a Caracas

Air Europa ha decidido que los tripulantes de sus vuelos que operen en Caracas ya no tendrán que pasar las noches en la capital venezolana. Lo ha dicho después del incidente por el que este sábado diez tripulantes de la citada aerolínea "bajaron de la furgoneta, creyeron escuchar unos disparos fuera del recinto y accedieron al interior del hotel". Este es el testimonio de una de las víctimas del incidente, el comandante del vuelo UX 071 Chema Sandín, que aparece en el comunicado que la compañía ha enviado a los medios de comunicación.

Sin embargo, el Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas de Madrid exige más medidas de prevención para que sucesos similares no vuelvan a repetirse. El jefe de la Sección Sindical SEPLA- Air Europa, José Roncero, ha pedido en rueda de prensa esta mañana en la sede del Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas que Air Europa deje de operar en el aeropuerto de Caracas. "Antes pedíamos la pernocta, que no queríamos ir a dormir por este problema, pero es que ahora el aeropuerto no cumple las mínimas medidas de seguridad, ni técnicas, ni con el pasaje, ni con la policía, con lo cual no queremos tampoco aterrizar allí, en ese aeropuerto, aunque sólo fuera un aterrizaje y salida".

Contradicciones entre la versión de la aerolínea y la de los sindicatos

La compañía asegura en su comunicado, en el que también se incluye el testimonio citado del comandante Chema Sandín, que "en ningún momento la tripulación ni la furgoneta que los transportaba fue tiroteada, retenida o atracada". Sin embargo, el Sindicato de Tripulantes de Cabina de Pasajeros de Líneas Aéreas (SICTPLA) ha dicho, en palabras de su portavoz, Guillermo Peña, que "ahí hubo un cruce de disparos, y las vidas de los tripulantes corrieron serio peligro". Denuncian en el SICTPLA dejadez de funciones por parte de la aerolínea, y exigen que no se rebaje la importancia de los hechos.

Ambos sindicatos ya habían pedido previamente (en el caso del SEPLA, al menos desde agosto de 2017) que la tripulación no se viera obligada a hacer noche en Venezuela, por la inseguridad que vivían en los trayectos desde los hoteles hasta los aeropuertos. Aún así, seguía ocurriendo, y por el momento la compañía también seguirá operando vuelos con Caracas, aunque las noches las pasarán en Punta Cana, según el comunicado oficial de Air Europa.

Desde SEPLA dicen que se sienten desamparados por las instituciones y por la propia aerolínea, y se quieren reunir con el Gobierno para intentar hacer presión sobre la empresa, y que se suspenda finalmente el tráfico aéreo con Venezuela mientras continúe la crisis política y económica.