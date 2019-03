Rifirrafe entre Risto Mejide y Manuel Valls: "Estás haciendo trampa"

Este domingo, Risto Mejide dedicó su 'Chester' a hablar de raíces. Para ello contó con la presencia de Willy Bárcenas, líder de la banda Taburete e hijo del ex tesorero del Partido Popular, y Manuel Valls, candidato de Ciudadanos al Ayuntamiento de Barcelona.

En el caso de Valls, el político se sentó en el programa de Cuatro tras conocerse que tiene la firme intención de convertirse en el próximo alcalde de la Ciudad Condal y Risto quiso aprovechar la ocasión para ponerle a prueba haciéndole un pequeño test que desencadenó en un rifirrafe entre el presentador y el invitado.

"¿Cuántas líneas de metro hay en Barcelona? Quiero saber si conoces lo que quieres gestionar", preguntó primero Mejide, a lo que Valls soltó poco convencido: "Diez líneas". ¿La respuesta correcta? "No, hay 13 líneas. Es que es importante, hay de la 1 a la 11 y la 9 y la 10, que están tanto en el norte como en el sur".

A continuación, Risto le pidió que enumerara las tres calles situadas por debajo de la calle París. El entrevistado contestó correctamente, pero tildó a Risto de tramposo por plantearle este tipo de cuestiones: "Entiendo este debate pero creo que te equivocas porque Barcelona es una marca, una ciudad que no solo se gestiona con esto, sino con una visión global. Lo que estás haciendo es una trampa de periodista".

Y añadió: "Ni yo ni nadie de Barcelona conoce todas las calles. Buscas ese detalle, buscas un titular".

"No, yo solo pido coherencia", le respondió Risto. "Aquí vino un político que estuvo hablando mal de Amancio Ortega y resulta que llevaba la americana de Zara. Si te estás postulando como gestor de Barcelona tienes que conocer lo que vas a tener que gestionar".

"Ahora hay gente que conoce muy bien Barcelona y la gestiona muy mal. Yo no me he presentado como el tío que conoce todo de Barcelona. Voy aprendiendo, pero tengo la capacidad de gestionarlo. Si me vas a decir que saber colocar todas las calles de l'Eixample es buena gestión, te equivocas", zanjó Manuel Valls antes de reconocer que se había "picado un poco".

Willy habla de los papeles de Bárcenas

También dio una serie de titulares la entrevista a Willy Bárcenas. El programa iba sobre las raíces y, como era de esperar, el presentador echó la vista atrás para recordar el escándalo que protagonizó hace unos años su padre Luis Bárcenas, el extesorero del PP que fue acusado de ocultar 22 millones en Suiza durante el Gobierno de Rajoy.

"Apoyé a mi padre a que dijera que todo era verdad y que se cayeran todos. Éramos tres pringados en contra de todos, porque el PP, por ir contra ellos, nos atacaba. Pero yo dije que cayeran todos", explicó el cantante. "Quedan cosas por salir, espero que salga todo y caigan todos, no lo digo desde el rencor".