Theresa May afronta una nueva derrota sobre su política ante el 'brexit'

La primera ministra británica afronta ya la que, salvo sorpresa, será una nueva derrota a su política con el brexit. Todo indica que la Cámara de los Comunes rechazará el acuerdo alcanzado la pasada madrugada con el presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, para incorporar un anexo con nuevas "garantías legales" sobre Irlanda del Norte. El fiscal del Estado ha intervenido ya en el pleno para decir que no le gusta ese anexo.

May necesita al menos 318 votos para aprobar el acuerdo. El que presentó en enero, rechazado por la cámara, obtuvo solo 202. En su alocución, el fiscal ha expresado su disgusto con respecto a ese anexo. Geoffrey Cox dice no aceptar que el respaldo a Irlanda del Norte tenga que ser la base para cualquier acuerdo de comercio futuro con la Unión. Ha asegurado que las negociaciones "están llegando a su fin. Es el momento de tomar una decisión" y ha añadido que "Reino Unido es un Estado soberano con derecho a retirarse de cualquier tratado".

Cox reconoce que las nuevas garantías mejoran y refuerzan el acuerdo reduciendo los riesgos; pero no los eliminan. "La cámara debe someter a su jucio político esas mejoras", ha dicho para sugerir que el Parlamento debe tomar una decisión política atendiento a las ventajas y desventajas porque, desde el punto de vista legal, explica, no hay dudas: esas garantías no dan derechos legales a Reino Unido para abandonar la Unión unilateralmente en caso de diferencias irreconciliables entre las partes.

Los unionistas no apoyarán el acuerdo, tampoco los conservadores euroescépticos del Eropean Research Group y este informe de Cox parece un golpe definitivo al acuerdo que presenta May a la cámara. No se esperaba la rotundidad del fiscal, miembro del gobierno que ha participado, además, en las negociaciones con Bruselas. Cox no ha cedido.

El editor político de The Sun publica además que, en caso de un nuevo fracaso en el Parlamento, el conservador Charles Walker pedirá a May que convoque elecciones generales.

Mientras en el Parlamento prosigue el debate, fuera se han convocado esta mañana manifestantes anti-brexit. Según la agencia Reuters, los conservadores favorables a la salida de la Unión no consideran que los cambios introducidos este lunes supongan "cambios legalmente vinculantes" para el trato del brexit.