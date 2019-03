'Spain ya no es tan different': las claves para entender la llegada de los 50 minutos a las series de Antena 3

En materia de ficción, Antena 3 siempre ha ido un paso por delante. Fue la primera cadena en abierto que huyó de las series para toda la familia y apostó por un ambicioso catálogo fundamentado en la calidad y la diferencia. También fueron los primeros en ver a las plataformas de streaming como aliadas y no como enemigas, convirtiéndose enseguida en los proveedores oficiales de Netflix y cerrando importantes acuerdos con Movistar y FOX España para la producción de las nuevas temporadas de 'Velvet' y 'Vis a vis', respectivamente. Tampoco hay que pasar por alto la creación de Atresmedia Studios, una división especial destinada a producir para terceros, o el Premio Emmy que ganó recientemente 'La Casa de Papel'.

Series Atresmedia se ha convertido en una poderosa marca para la casa y un valor seguro para los 'ojeadores internacionales'. Pero en Antena 3 son unos inconformistas y, por lo tanto, siguen trabajando en nuevas fórmulas para hacer de la ficción hecha en España un producto del que poder sacar pecho.

El próximo 18 de marzo se hará realidad una medida que los espectadores llevan lustros reclamando: series con capítulos de 50 minutos, rompiendo de una vez por todas con la dinámica establecida en la televisión en abierto.

"Es un cambio radical y llega en el momento justo", asegura a la Cadena SER el guionista Carlos López ('Hache', 'El Príncipe'). Además, recuerda que este formato "va a permitir que cada capítulo sea más exportable" dado que entran por fin en la norma establecida internacionalmente. "Es el formato natural para una serie dramática de prime time".

"Nos habíamos quedado atrás", reconoce Javier Holgado ('Presunto culpable', 'Motivos personales'). "No tiene ningún sentido hacer capítulos de 70 minutos, sobre todo ahora que el prime time se ha retrasado hasta las once de la noche. El público está cambiando sus hábitos de consumo y ya no está dispuesto a aguantar hasta la una de la mañana para terminar un capítulo aunque sea su serie favorita".

Pros y contras de los capítulos de 50 y 70 minutos

El público está acostumbrado a consumir las series de 50 y 40 minutos extranjeras en las nuevas plataformas. Sin embargo, en la TV en abierto de nuestro país, no nos ha quedado más remedio que acostumbrarnos a los 70 minutos, que nacieron de la necesidad de rellenar una franja cada vez más saturada de publicidad.

Pero, en lo que respecta única y exclusivamente a la historia, ¿qué ventajas tiene hacer producciones de 70 minutos? Holgado, que ha participado en títulos tan populares como 'Los misterios de Laura' o 'Motivos personales', asegura que "esa duración permite cocinar bien los conflictos de los personajes y los giros de las tramas".

No tiene ningún sentido hacer capítulos de 70 minutos

"Estamos tan acostumbrados que trenzamos las tramas con cierta facilidad, sabiendo que vamos a tener tiempo para dedicar su escena a cada personaje", añade López, aunque garantiza que con setenta minutos no queda más remedio que "alargar situaciones recurriendo a una cuarta trama o a un contrapunto cómico". El relleno de toda la vida. "Siempre he dicho que esos veinte minutos sobran cuando los escribes, cuando los ruedas y cuando el espectador lo ve en su casa".

También admite que no es más fácil escribir capítulos de 50 minutos, puesto que requiere una mayor capacidad de síntesis, pero también considera que este formato, a nivel de consumo, solo tiene ventajas: "Permite mantener el ritmo durante todo el capítulo, de manera que es más fácil articular el relato de la temporada".

"Las más beneficiadas de esta medida serán las comedias: es muy difícil hacer comedia, sobre todo con unas duraciones tan largas", explica Javier. "Creo que es el género que más acusa los 75 minutos".

Telecinco da la espalda a los 50 minutos

Antena 3 fue la primera que corrió el riesgo y el próximo lunes la audiencia será testigo de ello con una emisión en la que la cadena también configurará una nueva estructura publicitaria, con 3 cortes de 3 minutos de extensión. TVE no tardó en sumarse al carro. Sin embargo, Mediaset no quiso seguir a su histórico rival, manteniéndose firme en su discurso y dando la espalda a las series de 50 minutos.

Si a la misma hora comienzan dos series, una de 70 minutos y otra de 50, el espectador va a tener clara su opción

"Espero que se sumen", dice Carlos López. "En la ficción audiovisual se está viviendo un momento imparable de globalización, no tiene ningún sentido mantener nuestra propia moneda, por decirlo de algún modo. El siguiente paso, ojalá, será que los episodios de comedia duren treinta minutos".

"Al final no van a tener otra opción: si a la misma hora comienzan dos series, una de 70 minutos y otra de 50, el espectador va a tener clara su opción, sobre todo a las once de la noche", concluye Javier Holgado.