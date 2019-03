Italia no dejará ir al colegio a los niños que no estén vacunados

Coto a los antivacunas en Italia. Desde esta semana los niños menores de seis años no podrán acudir a colegios si no tienen en regla la cartilla de vacunación. La ministra de Sanidad, Giulia Grillo, asegura que “sin vacunas, no hay colegio”. La fecha límite para certificar que los niños estaban vacunados finalizó el pasado lunes. Los padres se enfrentan a una multa de 500 euros si a pesar de la prohibición llevan a sus hijos mayores de seis años.

Es una ley aprobada por el anterior Ejecutivo no extenta de polémica. Se conoce como 'Ley Lorenzin' en referencia al ministro de Sanidad que lo impulsó. Curiosamente los miembros del actual Gobierno se opusieron a ella, en cambio ahora han decidido apoyarla.

Las cifras de vacunación en Italia está por debajo de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Algo menos del 80% de los niños italianos están vacunados, una cifra muy por debajo del 95% que estipula la OMS.

El debate en el resto del mundo

En nuestro país, la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo ha pedido a las comunidades autónomas que el debate sea en la ponencia de vacunas del Consejo Interterritorial de Salud. La Rioja se mantiene como una de las comunidades con más altas tasas de vacunación en nuestro país.

El mes pasado conocíamos la noticia de que un joven ha decidido ponerse todas las vacunas que sus padres le negaron. Puede hacerlo porque acaba de cumplir 18 años y exclama sorprendido: ¡dios sabe cómo sigo vivo!