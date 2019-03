Wyoming llama a Gila por teléfono para contarle la actualidad en España: "Hay una liada..."

Este martes, Miguel Gila hubiera cumplido 100 años. Un humorista, que destacaba principalmente por sus monólogos al teléfono, que conquistó a la audiencia gracias a sus disparatadas historias y a un costumbrismo ingenuo que generaba situaciones cuanto menos inverosímiles. Sin embargo, el también actor fallecía en julio de 2001, dejando un gran vacío en el mundo del humor.

A pesar de ello, muchos han sido los cómicos y las cómicas que han seguido sus pasos. Uno de ellos ha sido El Gran Wyoming, quien reconoce que fue uno de sus referentes: "Gila ha sido siempre una gran inspiración para mí. Consiguió sobrevivir gracias a hacerse el muerto y no moverse, y yo he seguido sus pasos. No soy tan gracioso como él, pero llevo 13 años sin moverme de esta silla".

"¡Que se ponga!"

Con el objetivo de homenajear al humorista, Wyoming decidió llamar por teléfono a Gila para hablarle sobre la situación actual en España. Después de entonar el clásico "¡Que se ponga!" y descubrir que en el cielo se puede ver la Champions League de forma completamente gratuita, el presentador de El Intermedio le confesó que las cosas no van tan bien por España.

"Hay una liada en España... ¿no le han contado que ha vuelto la extrema derecha? No vea cómo nos bombardean. Que si la caza, que si los toros, que si 'España se rompe'...", explica Wyoming. A pesar de ello, el presentador reconoce que España no se puede romper: "¿No ve que durante la burbuja inmobiliaria llenamos todo esto de ladrillo y cemento? Eso aguanta lo que le echen":

"Los españoles no estamos para guerras"

No obstante, Wyoming le explica que por lo demás, todo sigue igual: "Franco sigue enterrado en el Valle de los Caídos y a los que fusilaron bien, siguen en las cunetas". Al ser preguntado sobre las guerras, el presentador asegura que los españoles no estamos para ningún combate: "Si entre Netflix, Amazon y HBO ya nos cuesta hasta levantarnos del sillón, como para levantarnos en armas".

A pesar de ello, Wyoming reconoce que sí que hay una batalla que está librando. Una batalla en favor del feminismo, que salía a las calles el pasado 8 de marzo en favor de la igualdad. En definitiva, y a pesar de que el presentador asegura que España está pasando por una mala época, reconoce que las cosas siguen como siempre.