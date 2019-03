Seis escapadas urbanas 'low cost' en ciudades españolas

Pasamos gran parte del año planificando y ahorrando para que nuestros próximos viajes sean perfectos. Si, a pesar de ello, no cuentas con mucho presupuesto o no has tenido tiempo para organizar algo de cara a tus próximos días libres, no te preocupes. Nuestro país ofrece multitud de destinos económicos para hacer una escapada. TripAdvisor, la web de viajes que ayuda a encontrar las últimas opiniones y los precios más bajos, ha elaborado un listado de alojamientos low cost para disfrutar de unos días inolvidables.

Si quieres alojarte en pleno corazón de la histórica ciudad cordobesa, y a tan solo 10 minutos de la estación de tren y de autobús, Hotel Córdoba Centro*** es uno de los mejores lugares para hacerlo. Está situado en el antiguo barrio judío y, a su alrededor, puedes visitar algunos de los monumentos más emblemáticos de la ciudad. A dos pasos de la plaza de las Tendillas y a unos metros de la Mezquita, este céntrico hotel dispone de 27 habitaciones con un estilo moderno y totalmente equipadas. Además, puedes elegir un delicioso desayuno buffet continental.

Precio medio por noche reservando en TripAdvisor: desde 53€

619 opiniones y puntuación de 4 sobre 5

Córdoba Centro. / TRIPADVISOR

En la Costa de Cantabria y a pocos minutos del centro de Santander, encontramos el Hotel Château La Roca***. Sea cual sea el motivo de tu viaje y gracias a su inmejorable ubicación podrás disfrutar del encanto de la ciudad y la playa. El hotel pone a tu disposición 60 modernas habitaciones con baño completo, recepción 24 horas, zonas recreativas para los más pequeños o servicio de lavandería para estancias más cómodas. En los alrededores hay una gran variedad de restaurantes tradicionales con una amplia oferta gastronómica.

Precio medio por noche reservando en TripAdvisor: desde 43€

361 opiniones y puntuación de 4 sobre 5

Chateau La Roca Hotel. / TRIPADVISOR

En pleno centro del barrio financiero de Vigo encontramos el Hotel Hesperia****. Su ubicación es inmejorable, pudiendo visitar a pie el estadio de fútbol del Balaídos o incluso acercarte a una de sus preciosas playas. Disponen de 123 habitaciones distribuidas en 10 plantas, pudiendo elegir entre una habitación estándar o una de sus maravillosas suites con zona de estar independiente. También ponen a tu disposición una bonita terraza donde podrás comer y pasar un buen rato al aire libre.

Precio medio por noche reservando en TripAdvisor: desde 50€

768 opiniones y puntuación de 4 sobre 5

Hesperia Vigo. / TRIPADVISOR

Si planeas una escapada cultural, no puedes olvidarte de Salamanca, una ciudad repleta de historia. Cuenta con la universidad más antigua de España y un bonito casco antiguo que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1988. Si buscas una escapada económica, uno de los mejores sitios en los que alojarte es el Hotel Puente Romano de Salamanca****, ubicado en un majestuoso edificio de piedra situado muy cerca de la histórica construcción romana del siglo I. Su diseño es clásico y dispone de 35 amplias habitaciones, todas ellas exteriores, con balcón o terraza y dos de ellas con salón. Si buscas unos días de tranquilidad, el establecimiento cuenta con una maravillosa terraza donde poder sentarte a tomar el sol o darte un chapuzón en su piscina durante los días de verano.

Precio medio por noche reservando en TripAdvisor: desde 55€

377 opiniones y puntuación de 4 sobre 5

Hotel Puente Romano de Salamanca. / TRIPADVISOR

A los amantes del vino y la gastronomía les encantará pasar un fin de semana en el Hotel Forum Evolución***, situado en el centro de Burgos. Tiene un diseño moderno, con una decoración de temática vinícola. Tanto es así que, en el propio hotel, podrás comprar productos de enocosmética. A tan solo unos metros, es posible visitar uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad, el Museo de la Evolución Humana, y su imponente catedral. El hotel dispone de 19 habitaciones decoradas al detalle para que vivas una experiencia única. Su localización es ideal, ya que se encuentra cerca de la gran oferta gastronómica de la ciudad.

Precio medio por noche reservando en TripAdvisor: desde 50€

562 opiniones y puntuación de 4,5 sobre 5

Hotel Forum Evolución. / TRIPADVISOR

Esta provincia andaluza es un importante foco de turismo en nuestro país y una opción perfecta para aquellos que deseen visitar lugares con historia. Además, sus famosas tapas, que sirven en cada bar al pedir una bebida, son uno de los principales reclamos de la que fuera capital del Reino Nazarí de Granada. Uno de los mejores sitios para alojarte, si vas a visitar la zona, es el Hotel Dauro Granada**. Con una ubicación privilegiada, este alojamiento se sitúa a 10 minutos de la Plaza Nueva, desde donde salen autobuses diarios para visitar la Alhambra y con acceso muy cercano para visitar Sierra Nevada. El hotel cuenta con 36 fantásticas habitaciones decoradas al detalle con parking privado. En sus alrededores puedes encontrar todo tipo de servicios, desde comercios hasta bares y restaurantes.

Precio medio por noche reservando en TripAdvisor: desde 65€

731 opiniones y puntuación de 4 sobre 5

Hotel Dauro Granada. / TRIPADVISOR