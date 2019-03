Víctor Gómez: "Cada vez me gusta más viajar despacio, muy despacio"

Detrás de Machbel.com, uno de los blogs de viajes más seguidos y reconocidos de todos los que se publican en español, está el asturiano Víctor Gómez, un fotógrafo que se ha especializado en hacer y deshacer maletas, siempre en busca de nuevas experiencias que contar y paisajes que retratar.

El mapa de publicaciones de su web revela que ha recorrido miles de kilómetros, pero sus Top 5 resultan mucho más elocuentes: Praga, Córdoba, el Gran Cañón del Colorado, Petra, la playa de la Vega, saltar en paracaídas... Recién llegado de la India confiesa, eso sí, que cada vez le gusta más "viajar despacio, muy despacio".

Algo habrá que no te guste de viajar...

¡Claro! Una de las cosas que menos me gusta es el tener que hacer muchas escalas en los vuelos. Me gusta mucho volar, pero no el tener que ir saltando de aeropuerto en aeropuerto.

De media, ¿cuántas noches pasas al año fuera de casa?

Unos 4 meses al año. Todos los años hago un recuento de los días que me paso viajando, durmiendo fuera de casa, y es sobre 120 días.

Haciendo amigos... / MACHBEL

¿Qué viaje marcó un antes y un después en tu relación con los viajes?

Cada viaje me va aportando algo nuevo, aunque el que despertó mi ansia viajera fue mi primer viaje a la costa de California, que era también mi primer viaje en solitario, hace ya 12 años. A partir de ahí, fui viajando cada vez más.

Supongo que, con Facebook, Twitter, Instagram, Tripadvisor, Yutube, etcétera, a veces tendrás el dilema de seguir viviendo o contar lo que has vivido. ¿Cómo lo resuelves?

Como viajo siempre con la cámara de fotos, mi objetivo principal es hacer fotografías que me gusten, por lo que estoy bastante acostumbrado a vivir el viaje mientras voy guardando recuerdos. Con las redes sociales, me gusta sobre todo mostrar en Instagram Stories lo que estoy viviendo con pequeños clips. Me parece lo más natural, con lo que me siento más cómodo.

¿Qué hace un profesional de la comunicación de viajes durante sus vacaciones? ¿Quedarse en casa con mantita y series?

Jajaja. Como mi parte profesional y personal se entremezcla mucho, estrictamente como tal no tengo vacaciones, solo momentos en los que estoy en casa. Ahí pues aprovecho para leer, quedar con los colegas de toda la vida, ir a clases de canto y cualquier otra cosa que se me pase por la cabeza.

¿Qué hiciste para volar por 150€ de Barcelona a Nueva York o para alquilar un coche por 8€ en Baleares?

El vuelo fue gracias a un genio en esto de encontrar tarifas error como es el amigo Kailos, de TremendoViaje.com. Me avisó un domingo por la mañana, y compré el vuelo inmediatamente. Para disfrutar de estas tarifas tan bajas, hay que tener libertad de fechas y estar dispuesto a comprar el billete al momento. Lo del coche en Baleares fue gracias a ir en temporada baja, cuando los precios son escandalosamente bajos.

¿Cuántas veces te han robado, te han perdido las maletas o te has quedado en tierra por overbooking?

Robado nunca, pero perdido las maletas, unas cuantas veces. Como siempre llevo seguro de viaje, compro las cosas básicas para estar los 2 o 3 días que tarda en llegar la maleta, y a tener paciencia.

¿Por qué dices que la segunda mejor 'experiencia', después de tirarte en paracaídas, es conducir un Fiat 500 por Roma?

A mí me encanta conducir y gozar de un coche tan divertido como es el Fiat 500 clásico por las calles de una ciudad tan loca como Roma me encantó. Estuve 3 horas seguidas riéndome mientras lo conducía, me paraba en los semáforos para que hicieran fotos los turistas o disfrutaba de sentir como es conducir un coche tan antiguo.

¿Puesta de sol o amanecer? / MACHBEL

¿En algún sitio has sentido pena por exceso de turistas?

Más que pena, sentí el poco aprecio que tienen muchos turistas al lugar que están visitando. Llegan en el transporte, se bajan dos minutos para hacerse la foto de rigor, y siguiente parada. Así no da tiempo a emocionarse con el lugar, a que te deje una huella. Cada vez me gusta más viajar despacio, muy despacio. Y si la mayoría quieren ir a la carrera, como si los viajes fueran una gymcana de fotografías para Instagram, problema de ellos. Ya iré a esos lugares en temporada baja, cuando no haya exceso de gente.

¿Las cuatro mejores playas del mundo estás en Asturias y Galicia?

Sí, y a pesar de no haber visitado todas las playas del mundo, obviamente, en el norte de España se encuentran algunas de las mejores playas del mundo, por el paisaje que las rodea, su buena arena, el mar que siempre sorprende, o por el ambiente que desprenden. Y las mejores son las que no aparecen en ninguna lista de mejores playas, si no que te las encuentras por sorpresa caminando por la costa.

¿Qué grandes viajes tienes pensado hacer este año?

Este año todavía tengo muy pocas cosas cerradas, pero me gustaría ir en julio por el sureste asiático y estar por allí hasta el año siguiente. En enero estuve en la India, y me han entrado muchas ganas de visitarla durante varios meses.

En pleno desierto. / MACHBEL

¿Dirías que Gijón es un destino turístico interesante?

Sí, es una ciudad muy abierta al turista, con muchas cosas para hacer durante 2 o 3 días, y un lugar ideal para ser tu base en un buen viaje por Asturias. Hay buena comida, buenos alojamientos, buenos bares, y lo más importante de todo, buena gente.

Si te tocase la lotería, ¿qué viaje harías?

No juego a la lotería, así que difícil que me toque, pero venga voy a imaginarme algo. Me encantaría hacer un viaje al espacio, algo que parece que va a ser posible dentro de pocos años para el común de las personas (que les haya tocado la lotería). Y también dar la vuelta al mundo en 80 días sin usar ningún avión, a lo Phileas Fogg.

¿Qué opinas de los desayunos de los hoteles? ¿Cuál es el mejor y el peor que has probado?

¡Me encantan los desayunos en los hoteles! Sobre todo los que tienen variedad de fruta ya cortada y ricos dulces. Uno de los que recuerdo con más cariño fue en el Agriturismo Val d´Egoi, al lado del lago de Garda. Servían el desayuno en el exterior, en un cenador de madera, todo compuesto por productos de la propia granja: el aceite, la mermelada, las fresas, la leche... ¡una delicia! Y lo peor, ya me ha pasado en varios sitios, es cuando te ponen un colacao con una tostada y ale, listo para pasar toda la mañana.

En lo que a gastronomía se refiere, ¿de qué sitio no te puedes olvidar?

Comer se come bien en casi todos los países si vas a buenos restaurantes, pero a mí me gusta probar locales de todo tipo. Italia siempre me encanta, México conquistó mi estómago con sus intensos sabores, pero si me tengo que quedar con un sitio, es con un restaurante de Tudela, el L&Elle, ya que aquí redescubrí la verdura y me empezó a encantar. Y por supuesto, soy muy fan de los restaurantes de pueblo donde hacen platos sencillos con ingredientes de mucha calidad, y si no te acabas el plato, sale la cocinera a reñirte.

¿Qué tres destinos poco conocidos hay que visitar antes de que sea demasiado tarde?

El mundo es muy grande, inmenso, y hay infinidad de destinos aún por descubrir. Si lees revistas de viajes, ves que al final hablan siempre de los mismos 20 o 30 países, como si no hubiera más mundo. Con tantas posibilidades, creo que lo mejor es ir a los lugares que nos atraen. A veces serán sitios llenos de turistas, como por ejemplo Venecia o Nueva York, y otras veces una isla perdida de Filipinas o unas montañas en medio de Canadá. Hay mucho mundo por conocer.

Después de ver tanto mundo, ¿qué deberíamos hacer en España para mejorar como destino?

Cuanto más países visito, más me doy cuenta de que en España se trata muy bien el turismo, quizás es el país que mejor lo hace en este sentido. Bien es cierto que se han cometido muchos atentados urbanísticos en la costa para construir hoteles y villas turísticas que en muchas ocasiones han quebrado. Empezaría por ir eliminando estos lugares, poniendo más en valor los pueblos y lugares de interés para el visitante, ocultando los cables que pululan por todo el entorno rural, y creyéndose de una vez que España es de los mejores lugares a visitar en el mundo, por algo tantos millones de personas vienen por aquí buscando la hospitalidad latina, conocer nuestra forma de vida disfrutona y maravillarse con la naturaleza y los monumentos.

¿Te imaginas viajando hasta la jubilación?

Ah, pero, ¿hay que parar de viajar en algún momento?