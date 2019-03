El 'speaker' del Parlamento británico se niega a someter a votación otra vez "el mismo acuerdo" del 'brexit'

El presidente de la Cámara de los Comunes británica, John Bercow, advirtió este lunes de que el Gobierno no puede volver a someter a votación el acuerdo del 'brexit' si su propuesta es "sustancialmente la misma" que la rechazada por el Parlamento la semana pasada.

Los diputados descartaron el martes por una amplia mayoría el pacto que proponía la primera ministra, la conservadora Theresa May, que en enero ya había sido también tumbado.

Bercow, el árbitro final sobre si el Gobierno puede pedirle al Parlamento una vez más que apruebe el acuerdo de la primera ministra Theresa May para abandonar la Unión Europea, dijo que los ministros no podrían presentar la misma propuesta nuevamente.

"Esta es mi conclusión: si el Gobierno desea presentar una nueva proposición que no es la misma, ni sustancialmente la misma que la dispuesta por esta cámara el 12 de marzo, sería sometida a votación", dijo. "Lo que el Gobierno no puede hacer legítimamente es volver a enviar a la Cámara (de los Comunes) la misma proposición o sustancialmente la misma proposición que la semana pasada, que fue rechazada por 149 votos". Según los precedentes que se remontan a 1604, las reglas parlamentarias dicen que no se pueden presentar propuestas sustancialmente similares para una votación más de una vez durante la misma sesión parlamentaria.

"Esta decisión no debe considerarse como mi última palabra sobre el tema", dijo Bercow. "Simplemente tiene la intención de indicar la prueba que debe cumplir el Gobierno, para que yo pueda decidir que un tercer voto significativo puede celebrarse legítimamente en esta sesión parlamentaria".