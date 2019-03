El origen de la pintada 'Vais a moror todis' del caso del parricidio de Godella

'Vais a moror todis'. Estaba mal escrito y aun así todos lo entendimos bien y relacionamos la frase con la muerte de los dos niños de Godella. La imagen salió en toda la prensa y en todas las televisiones pero ni siquiera era la casa donde vivía la familia. A Gladys, además, le empezó a llegar la fotografía a través de Whatsapp. “Esto es de tu corto El asesino disléxico, ¿no?”, le preguntó un amigo. Sí, efectivamente esa era la pintada que habían hecho hace cinco años en esa nave en ruinas con una fregona. Pronto empezaron los titulares que relacionaban esa frase con lo ocurrido. Se hablaba de profecía, de presagio... y ahí fue cuando Gladys decidió llamar a la policía.

Llamo a la poli y les explico que aunque suponemos que no están investigando la pintada confirmamos que lleva años en la fachada, que está ahí por un corto. "Ah, muy bien, tomo nota." Y cuelga. pic.twitter.com/baDKLU0AQf — Gladys (@GladyssinGlynis) 16 de marzo de 2019

“Llamo a la poli y les explico que aunque suponemos que no están investigando la pintada confirmamos que lleva años en la fachada, que está ahí por un corto. "Ah, muy bien, tomo nota." Y cuelga”, va relatando en un hilo en Twitter. “No era lo que esperábamos pero ya podemos tener la conciencia tranquila. Nos dice una amiga que si hemos probado a poner "vais a morir todos" en Twitter. VAYA TELA”, prosigue sin salir de su asombro. Al cabo del rato la policía se pone en contacto con ella para “hacerle unas preguntas”: “Y así es como acabé lo que parecía un viernes cualquier explicándole a un policía la sinopsis de El asesino disléxico, cortometraje de nulo éxito donde atamos una brocha a un palo de mocho para hacer una pintada”, recuerda y destaca el detalle de un amago de pintada en un lateral de la casa.

BONUS TRACK: En la foto se puede observar nuestras prácticas con el invento de la brochamocho. pic.twitter.com/DrQE8dXIl1 — Gladys (@GladyssinGlynis) 16 de marzo de 2019

Ante la repercusión del caso, varios medios nos hemos puesto en contacto con la autora para hablar con ella e interesarnos por el corto: “Os informamos que ni está subido ni lo estará. Viendo el percal de los medios no está la cosa para hacerlo público. Además, es malo de cojones, no os perdéis nada. Palabrita”, responde en Twitter. No quiere hacer más declaraciones que las que hace en la red social: “Entendemos el interés en la historia pero para nosotras no deja de ser una anécdota que ya hemos explicado en Twitter. Viendo la gravedad del trasfondo de la noticia preferimos no decir nada más porque tampoco hay mucho más que aportar”.

Me informan que el delito por vandalismo al hacer la pintada ha prescrito. YASSS. Os libráis del crowfunding que iba a montar para pagar la multa. — Gladys (@GladyssinGlynis) 18 de marzo de 2019