'El último superviviente' llega a Netflix con una historia interactiva al estilo 'Black Mirror'

El pasado mes de diciembre, la plataforma de vídeo en streaming Netflix publicaba Bandersnatch. Una película interactiva, que pertenece a la distópica Black Mirror, en la que el espectador es quien determina en el curso de la historia a través de su teléfono móvil o el ordenador.

A pesar de que no fue el primer proyecto de Netflix de estas características, dado que ya hizo algo similar con Minecraft: Modo Historia, El Gato con Botas: Atrapado en un cuento épico y Stretch Amstrong: La Fuga, sí que supuso un antes y un después en la historia de la plataforma. Por esa misma razón, y ante el éxito de este título, la compañía comenzó a trabajar en nuevos proyectos al más puro estilo 'Elige tu propia aventura'.

Tú decides



Varios meses más tarde, la empresa dirigida por Reed Hastings confirma la primera serie interactiva de Bear Grylls en la plataforma. Después de triunfar en todo el mundo con programas como 'El último superviviente' o 'Famosos en peligro con Bear Grylls', el aventurero experto en supervivencia vuelve con 'You vs the Wild', una serie interactiva en el que el espectador ayudará a Grylls (o no) a sobrevivir.

Tal y como ha dado a conocer la compañía mediante varios vídeos interactivos publicados en YouTube, la audiencia tendrá que tomar importantes decisiones a lo largo de la aventura de Grylls: "Tú vas a dictar lo que hago; ¿voy hacia la izquierda o hacia la derecha?, ¿atravieso la montaña o voy a través de las cuevas?, ¿cruzo el río o nado? Tú decides".

Disponible en Netflix a partir del próximo 10 de abril

Según ha dado a conocer el propio Grylls a través de las redes sociales, la historia interactiva llegará el próximo 10 de abril a la plataforma: "Estoy muy orgulloso de poder ofrecer esta historia interactiva, la primera de estas características, para que los espectadores puedan explorar el mundo y sus diferentes paisajes en mis botas. Todo ello a partir del próximo mes de abril".

Mientras tanto, la compañía ha preparado una historia interactiva en YouTube para ir creando expectación. Una historia en la que Bear Grylls nos enviará un vídeo a nuestro teléfono móvil invitándonos a formar parte de su aventura. Por esa misma razón, es importante quedarse hasta el final del vídeo, ya que nos ofrecerá distintas opciones que marcarán el devenir de nuestro paso por este preludio de 'You vs the Wild'.