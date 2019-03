España, potencia productora de series

Datos. Puros datos. En España y durante 2015 se produjeron 38 series, que son una veintena menos que las que se rodaron el pasado año. Los españoles consumen sobre todo marca España. Entre las veinte series más vistas en Netflix, tres eran nacionales. Diez de cada cien series difundidas en España son nacionales. Es la generación Z (la de aquellos que tienen entre 14 y 24 años) la que más películas y series consume, además de una manera ciertamente compulsiva.

¿Quién se atreve a hablar de complejo de inferioridad y especialmente ahora que todavía la penetración de las plataformas de pago es aún bajo ya que sólo una cuarta parte de los contenidos audiovisuales se ofrece en las diferentes plataformas?

Es ahí donde la industria percibe una oportunidad única para, no ya consolidarse, sino para convertirse en una verdadera potencia, que puede competir de tú a tú con la estadounidense en mercados como el de Latinoamérica. Es decir, que "existe una oportunidad para desarrollar un hub de contenidos internacionales de ficción en España que permita al sector crecer internacionalmente", según afirma el informe que la consultora PriceWaterhouseCoopers ha realizado y en el que se pueden leeré los datos antes mencionados.

Para los redactores de este estudio, lo importante es que los contenidos de ficción "podrían generar un impacto en el empleo de 18.443 personas, en el PIB de 812 millones de euros y en la recaudación fiscal anual de 264 millones de euros.

Embozado aparece, sin embargo, un peligro que nace, por un lado, de la pugna entre intereses divergentes (incluso hasta opuestos) que pueden convivir dentro de la misma industria. Y en este sentido, el ministro de Cultura José Guirao cree necesario no sólo el diálogo que él ofrece también sino un pacto que consolide el "momento dulce" que viven quienes se dedican a los contenidos de ficción en España. "No se puede permitir que lo que el Ministerio pacta con unos, sea puesto en cuestión de manera radical por otra parte. Ya sé que es complicado, pero si no existe un consenso en la industria, con dificultad se arreglará su imagen. Cuando las cosas crecen sobre las cenizas, los cimientos no son sólidos", asegura Guirao, quien repite el mantra de que la ventaja competitiva de España se encuentra en una combinación de la que son ingredientes esenciales el mayor número de horas de luz natural, los paisajes naturales de todo tipo, la calidad y capacidad de los técnicos, la creatividad y unos costes salariales por debajo de la media europea.

El presidente de la Academia, Mariano Barroso, que asegura que la junta directiva de esa institución decidirá la semana que viene si las series españolas podrán aspirar a los Goya el próximo año, cree necesario también alcanzar un acuerdo para cambiar el modelo de fiscalidad del cine.