Netflix publica el tráiler oficial de la tercera temporada de 'Stranger Things'

Apenas un día después de presentarnos un teaser protagonizado por decenas de ratas corriendo hacia el interior de un almacén abandonado, Netflix ha publicado el primer adelanto de la tercera temporada de Stranger Things, que llegará a la plataforma de vídeo en streaming a partir del próximo 4 de julio en un formato de ocho capítulos.

Por lo tanto, la serie ambientada en los años 80 vuelve a la pequeña pantalla casi dos años después del estreno de la segunda temporada. Un espacio de tiempo en el que los protagonistas han dejado de ser los niños a los que conocimos en la primera temporada para ser adolescentes que tienen que lidiar con problemas propios de su edad. Pero no solo eso. Tal y como demuestra este primer adelanto, una nueva amenaza sobrevuela Hawkins.

"Un verano puede cambiarlo todo"

Bajo el lema "Un verano puede cambiarlo todo", el tráiler comienza con Dustin jugando con sus juguetes cuando estos cobran vida como por arte de magia. Cuando todo apunta a que se trata de una nueva amenaza para los habitantes de Hawkins, Dustin descubre que se trata de una fiesta sorpresa organizada por sus amigos, quienes festejan su vuelta al pueblo.

A lo largo de este avance también podemos ver nuevos escenarios como el parque de atracciones y el centro comercial, que aspiran a ser de gran relevancia a lo largo de esta nueva temporada. Una nueva temporada en la que los adolescentes volverán a enfrentarse a enemigos del 'Mundo al Revés', como el Mind Flayer, e incluso a nuevas amenazas.

Nuevos personajes infectados

Tal y como demuestra el tráiler, la nueva tanda de capítulos nos podría mostrar a nuevos personajes infectados por las criaturas del 'Mundo al Revés'. Después de que el productor Shawn Levy explicara en Slashfilm que Will no volverá al infierno en esta nueva serie de capítulos, todo apunta a que será Billy Hargrove quien siga sus pasos. Durante una de las escenas de este adelanto, el ahora socorrista de la piscina muestra las marcas que ya pudimos ver el joven Will.

Mientras tanto, Eleven y el resto de niños serán los encargados de volver a establecer la normalidad en el pueblo. Después de integrarse en la sociedad como si fuera una más, Jane tendrá que volver a recurrir a sus poderes para acabar con los monstruos más poderosos de la realidad alternativa que conocimos en pasadas temporadas. En definitiva, Stranger Things está de vuelta con una nueva temporada que promete nuevas tramas, nuevos personajes y, por supuesto, canciones que marcaron un antes y un después en la década de los 80.