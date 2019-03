El dilema de dar agua sucia a tus hijos o no darles nada

Charity Arko vive en Sudán del Sur con sus tres hijos. Cada día se enfrentaba al mismo dilema: darles agua sucia para beber o no darles nada de agua. No había más opción. "Si no les doy este agua sucia, morirán de sed en una semana. Se me parte el corazón", explicaba. Afortunadamente, su situación cambió desde que Unicef construyó una fuente de agua potable y segura cerca de su casa.

La ONG proporciona agua potable a más de 800.000 personas en Sudán del Sur pero hay muchos compatriotas de Charity y lugares en el mundo que todavía no tienen esa suerte. Los niños menores de 15 años que viven en países afectados por conflictos prolongados tienen de media casi tres veces más probabilidades de morir debido a enfermedades diarreicas causadas por la falta de agua potable, saneamiento e higiene que por la violencia directa.

Concretamente, los niños menores de 5 años tienen más de 20 veces más probabilidades de morir por causas relacionadas con la diarrea que por las balas, según el informe de Water Under Fire (Agua bajo el fuego). "Los ataques deliberados contra el agua y el saneamiento son ataques contra los niños vulnerables", asegura Henrietta Fore, directora ejecutiva de UNICEF. "El agua es un derecho básico. Es una necesidad vital".

Los ataques deliberados e indiscriminados destruyen infraestructuras, hieren al personal y cortan el suministro de energía que mantiene operativos los sistemas de agua, saneamiento e higiene. Los conflictos armados también limitan el acceso a la reparación de equipamientos y consumibles como combustible o cloro, cuya distribución puede reducirse, racionarse, desviarse o bloquearse.