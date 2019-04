Por sus redes les conoceréis: ¿cómo las utilizan los políticos para influir?

Si algo queda claro es que la campaña para las elecciones generales del 28 de abril se va a jugar en las redes sociales, en las que ha entrado con fuerza el partido de Santiago Abascal. Su estrategia copia al presidente nortemericano, pero en España es novedosa. Indigna al contrario y así se viralizan. "Es una táctica populista que copia a Trump y lo que hace es publicar contenido para encender o "calentar" al contrario. En lugar de lo que hace la mayoría de partidos, que es ir a por su público objetivo, lo que hace Vox es ir a por el público contrario, consiguiendo que se indignen, ofendan, reaccionen y enciendan la mecha de la viralidad, que es lo que provoca que en Instagram sea la fuerza política con más volumen de seguidores".

Es el análisis del especialista en redes sociales Amel Martínez. La misma estrategia, explica, que utilizan en Facebook, pero pagando. "Es la segunda fuerza política más potente en la red de Zuckerberg. Paga publicidad para destinarla a los que no comulgan con sus ideas con la intención de que ese público critique, movilice a sus amigos y mueva el contenido", con lo que se garantiza la difusión de su mensaje. Básicamente lo mismo que hizo en los grupos de WhatsApp en las pasadas elecciones andaluzas, donde debutaron con 12 escaños. "Genera contenido con vídeos cortitos, memes o declaraciones muy hirientes para fomentar la viralidad". Vox utiliza mucho más las redes sociales para mandar sus mensajes de propaganda que los medios de comunicación tradicionales a los que sistemáticamente acusan de mentir y de manipular.

¿Quién es quién en las redes sociales?

Los reyes de Twitter son los políticos de Podemos, aunque esta red social, utilizada fundamentalmente para informar, está en declive desde hace un par de años y por tanto su poder ya no es tan grande. Pero sí que el número de seguidores marca la importancia del candidato o del partido y aquí reina ampliamente Pablo Iglesias. "Es el candidato que arrastra mas gente en cuanto a seguidores, no quiere decir votantes. Son muy activos, crean polémicas, generan debates y esto mueve mucho su participación en la red".

Es el análisis de Fátima Martínez, consultora de comunicación y profesora en programas de Googleactivate . Y en esta red la edad no es indicativa del seguimiento y la prueba es Carmena. "La alcaldesa de Madrid está por encima de Albert Rivera, Alberto Garzón o el propio presidente del gobierno. Sánchez a mi me deja sorprendida que no llegue ni al millón de seguidores con lo polémica que ha sido y están siendo sus decisiones.´Tampoco despega el líder del PP, Pablo Casado, que de influencer tiene poco. Está todavía muy flojito con escasamente 200.000 seguidores".

La consultora explica que los políticos de Ciudadanos han espabilado últimamente y se han subido a la red conscientes de que por aquí también llegan votos y con Rivera e Inés Arrimadas han conseguido un buen tirón de seguidores. Y una cuenta le llama especialmente la atención a la experta. "Hay una cuenta que me hace mucha gracia. Sin estar, Rajoy, ahí sigue con 1 .600.000 mil seguidores. De todos los candidatos que hoy se están presentando a las elecciones, el que no está es el que va por detrás de Pablo Iglesias. Es curioso. No ha tenido fugas. No se le han ido sus seguidores. Así que desde esa atalaya podrá echar un cable en red a su partido".