Condenado un pedófilo por abusar de un menor no acompañado en Melilla

Un hombre ha sido condenado a doce años y medio de prisión por mantener diversos encuentros sexuales con menores no acompañados de origen marroquí internados en centros de menores de Melilla. Acusado de abusar de cuatro jóvenes, los jueces consideran que cometió un delito de abusos sexuales sobre uno de ellos y de corrupción de menores sobre el resto: todos reconocieron que accedieron a tener contactos sexuales con él "por la necesidad de dinero".

Según la sentencia de la Audiencia Provincial de Melilla, a la que ha tenido acceso la Cadena SER, los hechos ocurrieron a finales de 2016. El acusado, que ya entonces acumulaba dos condenas por tráfico de drogas, contactaba con los jóvenes por las calles de la ciudad y les ofrecía mantener relaciones sexuales a cambio de ropa, hachís y alcohol o a veces cantidades mínimas de dinero.

Sus víctimas eran menores no acompañados llegados a Melilla desde Marruecos, sin familia e internados todos en el mismo centro de menores, teniendo entre 16 y 18 años de edad. Según explicaron ante la jueza que investigó el caso, accedieron a sus deseos "por la necesidad de dinero, alcohol y la droga", dijo uno. "Iba por dinero, sabía lo que podía pasar", dijo otro. Los hechos sucedían en su coche o en un almacén de su propiedad en la misma ciudad.

En un primer momento la Fiscalía, única acusación del caso, pidió más de medio centenar de años de cárcel para él por cuatro delitos de abusos sexuales y otros tantos de corrupción de menores, pero los jueces han dejado la condena en doce años y medio de presidio al entender que sólo abusó de uno de ellos y que cometió un delito de corrupción de menores sobre el resto al pagarles dinero o hacerles pequeños regalos a cambio de las relaciones sexuales. Declarado insolvente, es también condenado a indemnizar con 15.000 euros a cada una de sus víctimas.

"No te va a faltar de nada"

Los cuatro menores declararon en su momento ante la Guardia Civil y ante la jueza instructora pero sólo uno compareció en el juicio: para entonces ya habían cumplido la mayoría de edad y la administración les había perdido la pista. Junto con sus declaraciones los investigadores encontraron una prueba clave contra él en el almacén: pañuelos y prendas de ropa con restos de semen de sus víctimas y de él mismo.

Imagen del CETI de Melilla / EFE

En ese almacén les citaba y les hacía pasar uno por uno a un compartimento separado por una tela negra. Sólo abusó de uno de ellos, según los jueces, porque el resto accedió voluntariamente a mantener los encuentros sexuales: a cambio, según la sentencia que todavía es recurrible, les daba quince euros para que se repartieran entre todos. "No te va a faltar de nada", asegura uno de ellos que le dijo al subir en su coche.

"Lo sabe todo el mundo"

Desde la Asociación Prodein, su responsable José Palazón explica a la Cadena SER que los abusos sexuales a menores es algo no muy difícil de averiguar en las calles de Melilla. "Casi todos te hablan de que tienen relaciones con pederastas, todos te dicen que "yo no, los demás". Los pederastas te los señalan con el dedo por la calle, lo sabe todo el mundo, lo saben en los niños, lo saben en todos lados, pero nunca hay una denuncia, es tremendo", explica.

Relata la historia de una joven que denunció haber sido violada por su padre, dejada en la calle por la administración hasta que intervino la Fundación.

Palazón carga contra la responsabilidad de las administraciones públicas en la tutela de estos menores solos y sin familia en un país ajeno. "Si no se cumplen esas obligaciones se está cometiendo un delito, tú y yo iríamos a la cárcel si hiciéramos lo que la administración hace con estos niños", explica a la Cadena SER. "En Melilla no se les llama ni "MENA", el consejero de Bienestar Social que es el tutor de estos niños no les llama ni niños, ahora les llama migrantes precoces, eso te da una idea de cuál es el tratamiento que van a tener".