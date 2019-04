Pablo Casado sorprende tocando el bajo en 'El Hormiguero' a ritmo de Bruno Mars

El Hormiguero continúa con la serie de entrevistas a los principales candidatos a la presidencia del gobierno, quienes han comenzado a mostrar sus cartas de cara a las elecciones generales del próximo 26 de abril. Después de que Pablo Iglesias y Albert Rivera se enfrentaran a Pablo Motos y sus hormigas, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, se sentaba este martes frente a la audiencia del programa de Antena 3 para hablar sobre sus planes de cara a la campaña electoral.

Una entrevista en la que Motos y Casado tuvieron tiempo para hablar sobre la corrupción en el Partido Popular, el aborto, sus principales rivales en las elecciones o la independencia de Cataluña. Pero no solo eso. El presidente del grupo popular también tuvo tiempo para hablar sobre su familia e incluso de ofrecerle unos tomates de Almería al presentador, recién extraídos de la huerta.

La trayectoria musical de Pablo Casado

Después de tratar sobre la actualidad política, y someterse a las preguntas de Trancas y Barrancas, Motos sorprendió a la audiencia revelando que Casado toca sabe tocar el bajo: "Me he enterado que tocas el bajo". El presidente del PP no solo confirmó que sabía tocar este instrumento, sino que también toca la guitarra española: "Toco la guitarra española, pero no tan bien como tú. Estuve ocho años en el conservatorio, pero de esto hace ya mucho tiempo".

Por esa misma razón, y después de descubrir que sabía tocar la canción Uptown town de Bruno Mars, el presentador le retó a tocarla en directo junto a la banda del programa: "He hablado con tus hermanos y me han dicho que sabes tocar Uptown funk de Bruno Mars. Tengo un grupo, un bajo, estás en directo y en campaña electoral".

Pablo Casado a ritmo de Bruno Mars

En cuestión de segundos, el presidente del Partido Popular se colgaba el bajo, probaba el sonido de la guitarra (un clásico Fender de tres pastillas) y comenzó a tocar la famosa canción de Bruno Mars. Una actuación que sirvió como punto final para la entrevista, que terminaba con Pablo Motos deseándole suerte al candidato de cara a las elecciones del próximo 26 de abril.

Con esta entrevista, el programa de Antena 3 da por finalizada la serie de entrevistas a los principales candidatos a la presidencia del gobierno. Todo ello después de que tanto Santiago Abascal como Pedro Sánchez hayan denegado la oferta de ir al programa dirigido por Pablo Motos.