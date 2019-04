'The Big Bang Theory' se despedirá sin resolver el gran secreto de Penny

Sheldon Cooper, Howard Wolowitz, Leonard Hofstadter, Rajesh Koothrappali y Penny son las piedras angulares de The Big Bang Theory. Una serie, que llegaba a la pequeña pantalla en septiembre de 2007, que se convertía hace apenas una semana en la comedia de situación más larga de la historia de la televisión estadounidense, superando a Cheers con 276 capítulos.

Una serie a la que posteriormente se incorporarían personajes como Bernadette Rostenkowsji y Amy Farrah Fowler, quienes ayudaron a desarrollar nuevas tramas para la serie dirigida por Steve Holland. A pesar de sus grandes niveles de audiencia, el desgaste de los actores y actrices de la serie provocaron su fin. El pasado mes de agosto, las compañías audiovisuales Warner Bros. Television, Chuck Lorre Productions y CBS anunciaban la duodécima y última temporada de la serie a través de un comunicado.

El gran secreto de Penny

"Nosotros, junto al reparto, los guionistas y el equipo, estamos extremadamente agradecidos del éxito de la serie y aspiramos a entregar una temporada final y un capítulo final que lleve a 'The Big Bang Theory' a un épico y creativo final". Una temporada confeccionada para homenajear a los seguidores de la misma y cerrar los cabos sueltos de las últimas entregas.

Pero no todos, tal y como ha dado a conocer The Hollywood Reporter. Durante la convención WonderCon, celebrada entre el 29 y el 31 de marzo en California (Estados Unidos), el productor ejecutivo de The Big Bang Theory, Steve Holland, ha dado a conocer que la serie no revelará uno de los grandes secretos sobre Penny: su verdadero apellido.



Una cuestión de superstición

Después de que un seguidor de The Big Bang Theory le preguntara sobre el apellido de Penny, Holland daba a conocer que la serie no revelará nunca ese detalle y que el personaje se mantendrá como Penny Hofstadter hasta el último capítulo. Todo ello por una cuestión de superstición: "Nos pusimos nerviosos y supersticiosos a la hora de darle un apellido, así que siempre será Hofstadter".

Por lo tanto, la serie llegará a su fin el próximo 16 de mayo sin revelar uno de los mayores secretos de Penny. Un secreto que podría ser revelado en la hipotética serie derivada de 'The Big Bang Theory', centrada en Leonard y Penny. No obstante, y a pesar del interés de los actores, todavía no hay nada confirmado sobre esta nueva serie que ahondaría en su relación.