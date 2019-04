El Supremo confirma la condena de una concejala por celebrar la muerte del torero Víctor Barrio en Facebook

El Tribunal Supremo ha decidido confirmar la condena de una concejala de la localidad valenciana de Catarroja por celebrar la muerte del torero Víctor Barrio en su cuenta de Facebook. Los jueces rechazan que sus comentarios tuviesen por objeto criticar la tauromaquia y confirma que debe indemnizar a la familia del diestro con 7.000 euros.

La edil fue llevada a juicio por los comentarios que escribió en su cuenta de la red social un día después de la muerte del torero segoviano en Teruel en julio de 2016, asegurando que había algo "positivo" en su fallecimiento y acusándole de ser un "asesino".

En su sentencia, la sala de lo civil explica que lo que escribió en Facebook no era "una crítica de la tauromaquia o de los toreros en general, sino que se referían concretamente a una persona que acababa de morir de un modo traumático. No solo no mostraba una mínima compasión, sino que manifestaba un sentimiento de alegría o alivio por la muerte" del diestro.

Sus palabras por tanto, consideran los jueces, no tenían nada que ver con la tauromaquia sino con la ofensa: "Violentan y perturban el dolor de los familiares y la memoria del difunto, especialmente por el momento en que se profirieron y por el tono vejatorio empleado". Recuerdan además que "entre los usos sociales de una sociedad civilizada se encuentra, como exigencia mínima de humanidad, el respeto al dolor de los familiares ante la muerte de un ser querido, que se ve agravado cuando públicamente se veja al fallecido".