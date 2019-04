Abascal tiende "la mano" a los desencantados del PSOE en un acto que no llena (por poco) la plaza de toros de Leganés

Era una de las fechas marcadas por los de Santiago Abascal -la presentación de sus candidatos a las Generales, en una de las ciudades obreras de referencia, Leganés- pero esta vez la movilización se quedó algo corta. 8500 personas sobre un aforo de 9200, según confirmaba el partido, poblaban con banderas de España y de la formación la plaza de toros cubierta de Leganés. Entre canciones de Manolo Escobar, el clásico himno de la legión y vídeos de políticos y periodistas incómodos para Vox, con los que el partido buscaba el abucheo del público, se presentaba un Santiago Abascal que daba una primera vuelta al ruedo para después esperar su turno en una intervención presentada por uno de los fundadores José Antonio Ortega Lara.

Abascal comenzaba su intervención con algunos de sus mensaje habituales, (no se trata de un partido, se trata de España; la batalla de la verdad contra la mentira...), para después iniciar su repaso al resto de partidos. En esta ocasión, como novedad, el presidente de Vox tendía “la mano” a los votantes socialistas desencantados, para los que decía no tener ningún tipo de reproche, solo para sus dirigentes: “¿Qué tiene ese partido de obrero si ha abandonado de los obreros?” exclamaba. Un Abascal que también mantenía sus ataques a lo que él considera derecha cobarde. A los populares, de los que dice “no se atreven absolutamente a nada” y para Ciudadanos, entre pitos del público, al que calificaba de “veleta” y partido “de diseño”, que solo actúa en función de lo que “olfatea” las encuestas. El líder de Vox acusa además a las distintas formaciones de no querer debatir con ellos en un debate a 5, opción, por cierto, rechazada por la formación en el debate económico de ‘Hoy por hoy’ el pasado viernes.

Una “opción política auténtica” es Vox según Abascal, que apenas desgranaba medidas electorales más allá de las conocidas sobre Cataluña que pasan por intervenir la Generalitat e ilegalizar los partidos independentistas. Sí que anunciaba lo que Abascal denomina “la mayor bajada de impuestos de la historia”, además de su repetida “batalla” para acabar con las “ideologías de género y de memoria histórica” y lo que la ultraderecha llama “adoctrinamiento totalitario” en las escuelas. Dice el político vasco querer libertad para defender “el derecho a la vida” y a “los más débiles”, también a gays y lesbianas “oprimidos por un colectivos que les quiere obligar a tener una bandera arcoíris” en un discurso, en el que, sin embargo, se ha centrado de nuevo en su defensa de la unidad del país porque “lo que nos jugamos”, repite Abascal, es “España y la libertad” y que termina con todos los candidatos y dirigentes sobre el escenario escuchando el himno español.