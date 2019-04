Windows 10 acaba con uno de sus mensajes más molestos

Cada vez que introducimos una memoria USB o un disco duro en nuestro ordenador con sistema operativo Windows, se nos recomienda que los retiremos siempre de forma segura. Una especie de Pepito Grillo cibernético que pretende asegurarnos que no se quedaran datos sin escribir en la unidad externa por sacar el cable antes de tiempo.

Sin embargo, los días de este mensaje están contados. Recientemente, la compañía ha dado a conocer que, a partir de su próxima actualización, ya no volverá a mostrar este mensaje. Y no porque se haya rendido ante los millones de usuarios que deciden extraer su USB sin seguridad, sino por un cambio en la configuración inicial.

Del modo 'Mejor Rendimiento' al modo 'Extracción rápida'

Hasta la fecha, Windows 10 gestionaba las unidades externas USB mediante el modo 'Mejor Rendimiento' de forma predeterminada. Un modo, que usaba la caché de escritura de Windows 10 para evitar que se perdiera información, que requería al usuario que extrajera unidades externas de forma segura para evitar archivos corruptos e incluso errores de escritura en la unidad.

No obstante, desde hace años, el sistema operativo también trabaja con un segundo modo, conocido como 'Extracción rápida', que no compromete la seguridad del dispositivo. Un modo, que no es tan seguro como el anteriormente citado, pero que nos permitirá extraer el USB o el disco duro sin la necesidad de hacerlo con seguridad.

Así puedes cambiar de modo

A partir de la próxima actualización, la 1809 tal y como ha dado a conocer la compañía, el modo 'Extracción rápida' será el predeterminado. Por lo tanto, no nos volverá a aparecer aquel molesto mensaje que nos invita a extraer el USB o el disco duro de forma segura. No obstante, aquellos que quieran recuperar el modo 'Mejor rendimiento' por su seguridad, todavía podrán hacerlo.

Para ello hay que acudir al administrador de dispositivos, unidades de disco, unidad USB, propiedades y directivas. Una vez allí, tan solo tenemos que decantarnos por uno de los modos y establecerlo como opción preferente. De esta manera, podremos usar una configuración más segura (Mejor rendimiento) o decantarnos por una más rápida (Extracción rápida).