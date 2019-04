Álvarez de Toledo apuesta por cerrar TV3: "Es de todos o no es de nadie"

Cayetana Álvarez de Toledo estaba "felizmente ejerciendo el periodismo" cuando Pablo Casado le hizo la propuesta de encabezar la lista de Barcelona para las elecciones generales. Le preocupa la situación en Cataluña, donde considera que "falta democracia" ya que "la mitad de los catalanes no están siendo protegidos por sus instituciones" y, por tanto, "es necesario amparales". Reconoce que el artículo 155 es muy ambiguo que está abierto a multitud de posibilidades, pero defiende su aplicación como garante del Estado de Derecho: "Se va a aplicar si es necesario aplicarlo" porque quiere asegurarse de que "la democracia funcione plenamente en Cataluña".

En su programa electoral se especifica que se aplicará el 155 "el tiempo que resulte inexcusable y se tomarán las medidas que resulten necesarias" para el ejercicio de la autonomía. Una de esas medidas que tiene claro que hay que adoptar es el cierre de la televisión pública catalana: "TV3 es de todos o no es de nadie. Me parece de sentido común. ¿Por qué tiene que pagar la mitad de los catalanes una televisión que les insulta?", se pregunta.

"Sánchez no se atreve a un cara a cara con Casado"

Poco antes de la entrevista, el PSOE descartaba un debate electoral exclusivamente con Pablo Casado. "Pedro Sánchez no se atreve a un cara a cara y yo lo lamento", ha señalado Álvarez de Castro que cree que ese encuentro "sería de inmenso interés para todos los ciudadanos".

La candidata sigue todo lo que se publica sobre la supuesta "policía patriótica" que llevaba a cabo Interior y asegura que, "si eso se demuestra", le parece "deplorable". Recuerda que Ignacio Cosidó todavía no es candidato al Senado aunque todavía no se ha descartado del todo: "No podemos cargarnos la presunción de inocencia".