La final de la Copa del Rey de baloncesto 2018/19 quedará para siempre marcada en la memoria de los aficionados debido a su final en el que se impuso el FC Barcelona al Real Madrid.

Los colegiados Miguel Ángel Pérez Pérez, Juan Carlos García González y Benjamín Jiménez no señalaron como falta una acción del jugador blanco Anthony Randolph sobre el blaugrana Chris Singleton y, acto seguido, el ala-pívot del Real Madrid vio como le señalaron un tapón ilegal sobre Tomic que dio lugar a la victoria del FC Barcelona.

En una entrevista en La Voz de Galicia, el colegiado Pérez Pérez reconoce las equivocaciones de los colegiados en la recta final del encuentro: "La triste realidad, y lo que es innegable, es que nos equivocamos en el momento clave del partido. Cometimos dos errores humanos. En el momento pensé que estábamos haciendo lo que debíamos. No me siento culpable de nada, me siento responsable. Para sentirse culpable tienes que haber puesto mala intención".

Se trata de un par de acciones que no olvidará en su trayectoria profesional: "Aún sigo dándole vueltas, seguiré dándole vueltas toda mi carrera, toda mi vida. Más vueltas de las que le he dado yo, no se las va a dar nadie, salvo mi compañero. No se me va a olvidar nunca. Pero la vida y la carrera sigue", dijo el colegiado.

Sobre las repeticiones que se ofrecieron de las jugadas "en el videomarcador se reprodujeron las mismas imágenes que estábamos viendo en el 'Instant Replay'. Si hubiéramos ido a la mesa, y hubiésemos visto todas las tomas, habríamos tomado la decisión contraria. Decidimos sobre las dos primeras tomas, que no eran las buenas. Ese fue nuestro gran error, no haber pedido más imágenes", indicó Pérez Pérez.

Preguntado en relación a si un error tapaba a otro, el árbitro es claro: "En absoluto. No tiene ningún sentido. No conozco a ningún árbitro que haya tenido la desfachatez de equivocarse conscientemente".

El colegiado ha estado cinco jornadas sin arbitrar y ha comentado lo que le ha supuesto todo lo que ha sucedido a partir de la celebración de la final de la Copa: "Se pasa mal, a nadie le hubiese gustado estar en mi lugar. También he recibido muestras de apoyo, no solo de compañeros árbitros, también del mundo del baloncesto en general. Vivimos en un país en el que se perdona la corrupción y muchas barbaridades que afectan a la vida diaria de mucha gente. Y a esto, que al final no deja de ser deporte, se le ha dado una trascendencia mucho mayor que la que realmente tiene. Las circunstancias vinieron así y no hay más remedio que aceptarlas".