El emocionante discurso por el clima de Greta Thunberg tras el incendio de Notre Dame

Apenas un día después del fatídico incendio que devastaba la catedral de Notre Dame (Francia), la activista sueca Greta Thunberg, de apenas 16 años, acudía por primera vez a una comisión parlamentaria de la mano del grupo de Los Verdes. Todo ello para pedir a los eurodiputados una mayor "determinación" a la hora de tomar acciones inmediatas contra el cambio climático.

La joven, que daba la vuelta al mundo el pasado mes de diciembre en la Cumbre del Clima 2018 por un discurso en el que acusaba a los presentes de "no ser lo suficientemente maduros" para llamar a las cosas por su nombre, se ha convertido en el icono de una nueva generación de jóvenes que lucha por hacer frente a las consecuencias del cambio climático. Por esa misma razón, muchos fueron los políticos y las políticas que esperaban el discurso de la joven, que no defraudó.

"Tenemos que cambiar al modo catedral"

Después de presentarse ante el Parlamento Europeo, la joven instó a los eurodiputados a entrar en pánico para que actúen como si su casa estuviera en llamas: "Muchos políticos me han dicho que con el pánico no se consigue nada bueno. Estoy de acuerdo, pero cuando tu casa está en llamas quieres pervenirla de un derrumbe, es mejor entrar en pánico un poco".

Aprovechando el incendio en la catedral francesa, la activista ha pedido a los líderes que actúen para salvar el planeta del mismo modo que se han comprometido a reconstruir la catedral de Notre Dame: "Nuestra casa se está desmoronando y no pasa nada, tenemos que cambiar al modo catedral (en referencia a las ayudas ofrecidas para la reconstrucción de Notre Dame), les pido que despierten y hagan lo necesario".

Los cimientos de Notre Dame

A continuación, la joven valoraba el incendio de Notre Dame y suspiraba por una sociedad que tuviera unos cimientos tan fuertes como los del tempo: "Ayer el mundo vio con tristeza cómo Notre Dame ardía. Algunos edificios son más que simples edificios, pero Notre Dame será reconstruido porque sus cimientos son fuertes. Ojalá nuestros cimientos fueran todavía más fuertes, pero me temo que no".

Después de considerar que "se está acabando el tiempo", la sueca pidió a los eurodiputados una mayor determinación a la hora de combatir el cambio climático. Todo ello para frenar "la sexta extinción masiva" de la historia, en la que la tasa de extinción es hasta "10.000 veces más rápida de lo que se considera normal": "La erosión del suelo fértil y la deforestación de nuestras selvas primigenias, la contaminación, la muerte de insectos o la eutrofización de nuestros océanos son desastres que se están acelerando por nuestra forma de vida".

El fin de la civilización tal y como la conocemos

Bajo su punto de vista, la situación será irreversible para 2030. Por esa misma razón, y con el objetivo de no acabar con la civilización tal y como la conocemos, la activista ha pedido a los políticos que dejen sus diferencias a un lado y que empiecen a cooperar para hacer frente al cambio climático. Un problema que, de no revertirse para esta fecha, podría acabar con la vida tal y como la conocemos.

Por esa misma razón, la joven insta a los políticos a que escuchen tanto a la comunidad científica como a los jóvenes que hacen huelga contra el cambio climático: "Yo solo soy una chica de 16 años que viene de Suecia, no me escuchéis a mí si no queréis, pero sí a los científicos y a los millones de jóvenes que están haciendo huelga. Os ruego, por favor, que no nos falléis en esto". Un discurso que emocionó a los presentes, quienes ovacionaron a la joven activista.