Jorge Javier Vázquez recibe el alta y podrá presentar 'Supervivientes 2019'

Confirmado: Jorge Javier Vázquez conducirá la nueva edición de 'Supervivientes', el reality que produce Mediaset en colaboración con Bulldog TV. Este martes, el propio presentador intervino por teléfono en 'Sálvame' para anunciar que había recibido el alta médica tras sufrir una hemorragia cerebral y se incorporará al trabajo la próxima semana. "Estoy muy feliz porque hoy he ido a hacerme las pruebas que tenía que hacerme y el médico me ha dicho que el 25 de abril estoy presentado 'Supervivientes'", a lo que añadió: "La fase crítica ha sido totalmente superada y tengo que empezar a recuperar mi vida normal".

Jorge Javier también se pronunció sobre el celebrado fichaje de Isabel Pantoja. "Yo no me lo creía", afirmó. "Me llamó Paolo Vasile [CEO de Mediaset] y me dijo: '¿estás sentado?' Pensé que me habían dado un premio importantísimo por haber estado a punto de irme al otro barrio. Eso o renovarme el contrato. Y me dice: 'Isabel Pantoja va 'Supervivientes'. En ese momento no me hizo mucha gracia porque me quedaba una semana para conocer el resultado de la prueba y una figura como ella es algo histórico para 'Supervivientes'".

El presentador también ha adelantado a sus compañeros de 'Sálvame' que ya hablado con la tonadillera. "En el momento en el que me dijeron en el médico que todo estaba en orden llamé a Paolo Vasile y justamente estaba reunido con la productora de 'Supervivientes' y con Isabel Pantoja", explicó. "Y entonces hablamos. Fue una conversación muy agradable. Ella está muy ilusionada y dispuesta a darlo todo, a ser concursante de primera".

Así será la emisión de 'Supervivientes'

Jorge Javier Vázquez presentará la gala principal de Telecinco, con Lara Álvarez desde Honduras; Jordi González estará a cargo de los debates; y Carlos Sobera se unirá a este equipo con la conducción de la gala de 'Supervivientes' que se estrenará en Cuatro para añadir aún más espectacularidad al formato. En este canal también se emitirá una tira diaria presentada por Lara Álvarez, con la información de última hora desde Honduras.