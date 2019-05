El mensaje en un globo que unió dos familias

Esta es una historia de encuentros en tiempo de desencuentros. Una historia que nos habla de pensar en el otro y que parece el guion de una película. Pero es real y tiene un final feliz. Todo empezó cuando nació Sofía y su familia decidió adornar la habitación de la recién nacida con globos. Días después a su padre, Chuma, Jesús María Sahún, tuvo la idea de lanzarlos por la ventana en Torres de Berrellén, un pueblo de Zaragoza. “Escribí un mensaje poniendo el nombre de la familia y diciendo que esos globos eran para celebrar el nacimiento de Sofía”. El mensaje iba envuelto en una bolsa de plástico y enganchado a la boquilla del globo. “yo tenía una corazonada”, nos dice Chuma.

El cierzo, el viento que sopla en Zaragoza, se llevó los globos como un cohete y cuatro días después… “Me acuerdo muy bien que estaba en una barquita pequeña con un amigo mío que me dijo, mira, mira, mira, son globos. Los cogimos y vimos que en la boca del globo había algo. Lo abrimos y era una nota escrita con un teléfono. Llamé y ahí empezó la historia de Sofía”. El que nos cuenta cómo empezó esta relación que ha unido a dos familias de dos ciudades, dos países, dos continentes, dos culturas y dos religiones diferentes es Abdelatí, un jubilado marroquí que encontró los globos cuando estaba pescando.

Es inevitable preguntarle por qué se molestó en llamar a ese teléfono internacional que había en el mensaje. Abdúl me habla de la curiosidad, del querer saber qué historia había detrás de esos globos. Pero además, lo más importante, me dice que se puso en la piel de ese padre que lanzó los globos al aire. La gente puede pensar que eso no tiene ningún valor pero para mí recibir la llamada de alguien diciendo que ha encontrado mi mensaje para mí eso tiene un valor incalculable.

Eso sucedió hace cuatro años y durante todo este tiempo las dos familias han mantenido el contacto vía wasap, mail y teléfono. Se han intercambiado noticias, felicitaciones, fotografías… y se han ido conociendo. Parece que el destino estaba empeñado en que acabaran por encontrarse. Han sido muchas las casualidades que se han unido para que esta relación haya sido posible. Es, nos dice Chuma, una historia difícil de repetir porque los globos recorren 1400 kilómetros, llegan intactos, alguien los encuentra y en lugar de explotarlos, que es lo que harían, añade Abdul, la mayoría de los pescadores de la zona, los recoge, porque lee el mensaje y lo entiende ya que habla español. Y para cerrar el círculo porque Abdul no duda en coger su teléfono y hacer una llamada internacional para decir “tu mensaje ha llegado”.