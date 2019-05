Dos nuevas sentencias anulan los servicios mínimos del 8-M en 2018

La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional vuelve a anular los servicios mínimos fijados por el Gobierno del PP en la huelga feminista del 8 de marzo de 2018: en enero ya anuló los referidos al transporte aéreo, y en dos sentencias adelantadas por la Cadena SER este miércoles, anula los del trasporte por carretera y el ferroviario. En los tres casos, la razón es la misma: la falta de justificación de los porcentajes fijados. El recurso lo interpuso Comisiones Obreras (CCOO).

"La resolución [que establece los servicios mínimos] no llega a concretar los motivos por los cuales las medidas adoptadas se establecen en los términos y porcentajes reseñados en dicha parte dispositiva, y no en otros, dentro de los posibles, en detrimento del principio general relativo a la motivación de los actos administrativos [...], máxime cuando aquellos restringen un derecho fundamental que, de por sí, exige que la limitación propuesta al derecho fundamental resulte adecuada al fin perseguido de protección del servicio público, ponderación específica que no consta concretada suficientemente en la resolución recurrida", se lee literalmente en la sentencia referida al transporte por carretera, que se reproduce en términos idénticos en la referida a los trenes. Como en el caso del transporte aéreo, las sentencias de este miércoles anulan los servicios mínimos y condenan a la administración al pago de las costas procesales. Ambas sentencias son recurribles, aunque el Ejecutivo no recurrió la sentencia anterior, que ya es firme.

Importancia para 2019

La acumulación de sentencias anulatorias tiene importancia más allá de 2018, porque en la huelga feminista del 8-M de 2019, ya con un Gobierno del PSOE, los servicios mínimos fueron prácticamente idénticos (en algunos casos, algo superiores), y esos servicios mínimos de 2019 han sido recurridos también por CCOO. Fuentes de este sindicato señalan que en ese proceso en marcha, ya cuentan con informes de la Fiscalía que piden igualmente la anulación de los servicios mínimos por las mismas razones detalladas en las sentencias de 2018. En su recurso de este año, dicen en CCOO, han pedido además una multa a la administración por repetir los servicios mínimos ya anulados en el pasado.