El vídeo que resume la historia de 'Juego de Tronos' en 73 segundos

Atención, en el siguiente artículo encontrarás información sobre el último capítulo de Juego de Tronos. Por esa misma razón, si todavía no lo has visto, te recomendamos que no sigas.

¿Cómo resumirías la historia de Juego de Tronos a alguien que no ha visto la serie? Mientras que algunos tratan de explicarla con todo tipo de detalles, otros instan a sus amigos o familiares a que vean la serie y que lo descubran con sus propios ojos. También los hay quienes opinan que una imagen vale más que mil palabras y que el mejor resumen reside en los distintos fotogramas de la serie.

Es el caso del productor de vídeo inglés Andy Kelly, quien ha decidido crear un vídeo de 73 segundos (uno por cada capítulo de la serie inspirada en la saga Canción de hielo y fuego) para que tanto los seguidores de la serie como aquellos que necesitan un aliciente para comenzar a verla puedan descubrir lo mejor de las ocho temporadas.

Desde la ejecución del desertor hasta el gran final de la serie

Con la canción de Juego de Tronos de fondo, el productor nos ofrece algunos de los momentos más característicos de la serie. Desde la muerte de algunos de sus personajes más característicos (Edd Stark, Joffrey Baratheon, Hodor, el Rey de la Noche o Daenerys Targaryen) hasta las batallas más famosas de la serie ( la batalla de Aguas Negras, la de los Bastardos o la de Invernalia).

A lo largo de este vídeo también podemos las escenas más impactantes de la última temporada. Entre ellas destacan la muerte del Rey de la Noche a manos de Arya Stark, la conquista de Desembarco del Rey por parte de Daenerys Targaryen y su posterior muerte a manos de Jon Snow, quien le clava una daga en el corazón para poner fin a su recién iniciado reinado.

El fin de Juego de Tronos

Si todavía no has visto esta serie, y tienes intención de hacerlo, será mejor que no veas el vídeo para evitar cualquier tipo de spoilers. Si por el contrario eres de los que siguen la serie desde 2011, seguro que te apetece revivir la fantástica historia de Juego de Tronos en apenas 73 segundos. ¿Recuerdas cada uno de estos momentos?

Por lo tanto, el vídeo nos permite recordar algunos de los momentos que convirtieron a Juego de Tronos en una de las mejores series de la historia de la televisión, a pesar de las duras críticas recibidas a lo largo de la última temporada. Una serie, que llegaba a su fin el pasado lunes, que ya se encuentra en el Olimpo de las series junto a otras como Los Soprano, The Wire o Breaking Bad, entre otras.