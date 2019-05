Piqué: "Anfield fue una pesadilla"

Gerard Piqué ha expresado que la derrota ante el Liverpool en el partido de vuelta en Anfield fue "una pesadilla". El central ha sido claro al respecto: "Es una de nuestras grandes derrotas, pero eso es el deporte, donde a veces hay que morder el polvo".

Cuando el Barcelona rozaba la ansiada final de Champions y ponía rumbo al Wanda Metropolitano tras encarrilar la eliminatoria con un 3-1 en el Camp Nou, el Liverpool se convirtió en su peor pesadilla y remontó en Anfield.

"Cuando sucede algo así es que ha salido todo o casi todo mal. Creo que a nivel mental a algunos les afectó lo que pasó en Roma porque lo teníamos muy reciente. Con el primer gol, que fue muy rápido, inconscientemente te aparece la imagen de Roma. Luego llegaron otros dos muy rápido y ya se parecía demasiado a lo ocurrido hacía un año. Seguro que fue un bloqueo mental, pero también faltó fútbol. Faltó de todo", explicó en El País.

El central habla claro sobre el golpe anímico que supuso la remontada de los de Klopp. "Ha costado mucho levantarnos anímicamente porque pasaban los días y no te olvidabas de la derrota. Es una caída que va a perdurar en el tiempo. Pero hay que dar un paso adelante", añadió.

"No hay que torturarnos. Sí que es una de nuestras grandes derrotas. Pero eso es el deporte, donde a veces hay que morder el polvo. Fue una pesadilla y hay que asumirla porque puede volver a suceder. Pero hay que entender por qué pasó y que nos ayude en el futuro porque queremos volver a levantar la Champions", explicó.

Respecto a la continuidad de Valverde como técnico culé, Piqué explica que "no es su trabajo porque es su jefe". "No tiene sentido que lo diga yo. Pero sí puedo hablar de la excelente gestión que ha hecho con el grupo en estos dos años, en cómo nos ha ayudado a mejorar a nivel táctico y en los títulos que hemos ganado y que esperamos ampliar con la final de Copa", añadió.

"Supongo que la marcha de Cristiano ha influido"

El central también habló sobre la mala temporada del Madrid en la Liga y cómo eso ha facilitado el camino del Barcelona. "Cuando uno de los dos, por las razones que sea, no está al nivel, hace que el otro tenga muchas más opciones", explicó.

"Supongo que la marcha de Cristiano Ronaldo ha influido porque el fútbol se puede ver de muchas formas y una es desde la estadística. Y tienes que tener jugadores que te meten unos goles al año, cosa en la que se han quedado un poco flojos", dijo.

Respecto a competencia por posibles llegadas al Barcelona, Piqué aseguró que "si le preocupasen no podría dormir desde hace años". "Lo veo lógico y me gusta la competencia. No sé qué pasará, pero De Ligt tiene muchas cualidades por lo joven que es. Y De Jong tiene mucho potencial y futuro", explicó.