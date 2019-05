La suspensión de los diputados presos condiciona la mayoría en el Congreso / ()

El informe de los letrados proponía que los diputados presos fueran suspendidos, que es la decisión que se ha adoptado, aunque esa decisión no se ha tomado por unanimidad. Ahora, la mesa tendrá que aclarar si el cómputo para la mayoría absoluta en la cámara se reduce, es decir, si Pedro Sánchez podrá ser investido en primera votación como nuevo presidente del Gobierno. Además, el Senado tendrá que pronunciarse sobre Raül Romeva, que se encuentra en una situación similar que Junqueras, Sànchez, Turull y Rull.

La mesa del Congreso ha adoptado la decisión que proponían los letrados aunque se ha desmarcado Unidas Podemos. No ha habido unanimidad porque aunque los letrados estiman que la suspensión de los cuatro diputados enjuiciados es automática en virtud de la Ley de Enjuiciamiento, también señalan que no se puede aplicar el artículo 21 del Reglamento del Congreso de los Diputados. Y esta consideracìón ha llevado a Unidas Podemos, por boca de su portavoz Irene Montero, a reconocer que su voto ha sido discrepante porque la decisión corresponde al Supremo y no al Congreso.

Antes, Meritxell Batet había limitado la discrepancia con sus socios en la mesa del Congreso en esta legislatura, pero sobretodo, ante la prensa. La presidente del Congreso ha querido justificar que su decisión de obtener todas las garantías ha sido la adecuada, consciente de que la oposición iba a ir en su contra como lo ha hecho Ciudadanos. "No le quedaba otra, pero ella no sabemos por qué ha estado intentando retrasar esta situación. Ha estado haciendo el ridículo", ha afeado Villegas.

Teo García Egea, por su parte, ha querido apuntar este punto al PP. Ha asegurado que la suspensión ha sido gracias a la presión del los populares y su representante en la Mesa, Ana Pastor, así lo ha recordado. "Ayer advertimos ya que la suspensión venía dada por imperativo legal y que la mesa debería tomar las medidas para la efectiva suspensión. Lo demás sería incumplir la ley", ha reiterado Pastor.

La decisión de suspensión se sitúa en el día 21, cuando adquirieron su condición de diputados, pero no se dice hasta cuando durará y en qué condiciones se podría levantar, por lo que un nuevo informe de los letrados deberá aclarar este extremo.

¿Qué ocurre ahora con la mayoría?

Esto es lo que tiene que decidir la mesa del Congreso en una nueva reunión y, sin duda, va a ser otra vez causa de controversia. De hecho, Ciudadanos estima que la mayoría absoluta —176 votos— no se modifica porque, aunque suspendidos, los diputados enjuiciados no renuncian a su acta y, por tanto, su escaño cuenta aunque esté bloqueado. Es decir, sigue habiendo 350 diputados.

Sin embargo, los propios letrados en su informe estiman que la mesa del Congreso debe decidir cómo afecta la suspensión al funcionamiento de la cámara baja en tanto que trastoca la proporcionalidad que se aplica en su funcionamiento y, en concreto, a la mayoría absoluta. Si se descuenta a los tres diputados suspendidos de Junts serían 347 diputados y la mayoría absolua bajaría a 174. De ahí que, a instancias del PP, se haya pedido un nuevo informe a los letrados. "Se ha encargado a la secretaría general del Congreso de los Diputados, a los servicios jurídicos de la cámara, un informe precisamente para que se manifiesten sobre el cómputo de mayorías", ha resumido Meritxell Batet. Es decir, otra nueva controversia nos espera la semana que viene.