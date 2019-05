¿Cómo se puede pedir a las familias ahorrar cuando cada día cobran menos?

La polvareda que se ha levantado tras la petición del Banco de España de que los que menos tienen ahorren más es extraordinaria. La entidad avisa de que estamos en la tasa de ahorro de familias más baja de toda la historia, el 4,9% de la renta disponible. La pregunta es cómo se puede pedir a las familias ahorrar más cuando cada día se cobra menos.

El Gobierno ha respondido ya al Banco de España: no es posible ahorrar si no se llega a fin de mes. La ministra de Economía Nadia Calviño, lo ha dicho claro: "Es indudable que si uno no puede llegar a fin de mes no puede ahorrar. Tenemos que asegurarnos de que el crecimiento llegue a todos y que las personas más vulnerables vean mejorada su situación económica y tomen decisiones de emancipación entre los más jóvenes y de consumo y ahorro en lo que se refiere a personas de más edad".