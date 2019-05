Los creadores de 'The Big Bang Theory' defienden su decisión más polémica

Atención, en este artículo encontrarás información sobre los últimos dos capítulos de The Big Bang Theory. Si todavía no los has visto, te recomendamos que no sigas.



Juego de Tronos no es la única serie que se ha despedido recientemente de su audiencia. Después de 12 temporadas y 279 capítulos, la sitcom estadounidense The Big Bang Theory también llegaba a su fin hace apenas unas semanas con un doble episodio que ha recibido el beneplácito de su legión de seguidores y seguidoras, tal y como demuestran plataformas como IMDb o Rotten Tomatoes.

No obstante, la mayoría de ellos no comparten la decisión de los guionistas de que Penny anunciara que estaba embarazada de dos meses, tal y como recoge The Hollywood Reporter. Hace apenas unos meses, y después de que se rumoreara en constantes ocasiones sobre la posible paternidad de Penny y Leonard durante el final de la serie, el productor de la serie Eric Kaplan recordaba que las mujeres no necesitan tener hijos para tener vidas satisfactorias:

"Las mujeres no necesitan tener hijos para tener vidas satisfactorias"

"Personalmente estoy completamente convencido de que las mujeres no necesitan tener hijos para tener vidas satisfactorias. No creo que debamos lanzar ese mensaje al mundo. Consideré que lidiar con ese tema con responsabilidad también tenía que contar con esa posibilidad. No quería imponer la idea de que debes tener hijos y si no estás desperdiciando tu vida. No estoy de acuerdo con eso y es un mensaje tóxico para el mundo", explicaba Kaplan.

Una opinión compartida por la actriz Kaley Cuoco, quien reconocía que su personaje no quería tener hijos: "Me encanta la forma en la que han hablado sobre ello. Ella no quiere tener hijos. Está muy concentrada en su vida profesional y quiere disfrutar su vida". Sin embargo, varios meses más tarde, el personaje revelaba que estaba embarazada de dos meses para cerrar su historia.

"Nos parecía una gran manera de terminar con los personajes"

Por esa misma razón, muchos han sido los seguidores y seguidoras de la serie que han cargado contra los creadores de The Big Bang Theory por darle este final a su personaje. Ante estas críticas, el productor Steve Holland ha defendido su postura asegurando que querían rendir un homenaje a la relación: "Me encantan juntos y quería saber que acabarían en un lugar feliz. Nos parecía una gran manera de terminar con estos personajes y también una sorpresa respecto a la que había sido su trama".

Por otro lado, el también productor Steve Molaro también reconoce que era el mejor final posible para la pareja: "Me gusta que fuésemos capaces de saltarnos todos los tópicos del embarazo y descubrir después que Penny está embarazada de dos meses". Por lo tanto, y a pesar de que los seguidores de la serie no lo quisieran, los productores han tomado esta decisión para cerrar el círculo.