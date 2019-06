Todas las jugadoras a seguir en Francia 2019

El primer mundial femenino oficial de la historia fue hace 28 años, en 1991. Fue el primer Mundial con el sello de la FIFA y se disputó en China, en noviembre. La primera selección campeona de la historia es también la más laureada ahora mismo: Estados Unidos.

Los estadounidenses ganaron 2-1 a Noruega en la final. Eikers marcó los dos goles de su selección. Noruega se tomó la revancha 4 años después y se llevó el título en Suecia contra Alemania.

En 1999, y jugando como local Estados Unidos sumaba su segundo Mundial. Después llegaría la dictadura alemana, que se llevó los títulos de 2003 y 2007 y protagonizó una de las mayores goleadas de la historia derrotando 11 -0 a Argentina.

Alemania se las prometía muy felices porque acogía el Mundial 2011 y soñaba con el tercer mundial consecutivo, pero apareció Japón para ganar a Estados Unidos en los penaltis.

Finalmente, el mundial de Canadá 2015 -el primer mundial con 24 selecciones- tuvo nuevamente como campeonas a las estadounidenses, ya una de las potencias del fútbol femenino. EE.UU se llevó por tercera vez el máximo trofeo ante Japón por un 5-2.

El palmarés está así: tres mundiales para Estados Unidos, dos para Alemania, uno para Japón y otro para Noruega. Este es el palmarés de selecciones, pero hay una jugadora que no tiene un título Mundial y de la que todo el mundo conoce su nombre.

La brasileña Marta Vieira da Silva es probablemente la mejor jugadora de la historia y la más conocida. Ha ganado el FIFA World Player 5 años consecutivos -de 2006 a 2010- y el premio 'The Best' en 2018. Además es la máxima goleadora en la historia de los Mundiales: 15 dianas y magia allá por donde va. Marta estará en el grupo B, con Australia, Italia y Jamaica.

Disfrutaremos seguro de Marta, pero no de la mejor jugadora del momento. Nos quedaremos sin ver a la noruega Ada Hegerberg, primer Balón de Oro femenino de la historia.

La primera Balón de Oro, ausente por la desigualdad

En 2017, la estrella de Noruega amenazó con no ir más con su selección hasta que no hubiera igualdad en el fútbol noruego de sueldo y de condiciones. La Federación noruega ha igualado los sueldos, pero no el resto. Y Ada, mujer de principios, no irá al Mundial.

Ada Hegerberg, que terminó la temporada ganando una nueva Champions para el Olimpique de Lyon, lástima que fuera ante el Barça. Ada marcó tres de los cuatro goles. A sus 23 años Hegerberg es una de las grandes estrellas del mundo y pronto será leyenda.

Las jugadoras a seguir

Marozsan , la capitana de Alemania. La Kaiser del centro del campo y con olfato de gol.

, la capitana de Alemania. La Kaiser del centro del campo y con olfato de gol. Samantha Kerr , delantera de Australia . Debutó con 15 años y ahora con 25está en un momento espectacular.

, delantera de Australia . Debutó con 15 años y ahora con 25está en un momento espectacular. Sinclair , la capitana de Canadá. La que más internacionalidades tiene en su país y la que más goles, también delantera.

, la capitana de Canadá. La que más internacionalidades tiene en su país y la que más goles, también delantera. La jugadora holandesa del Barça Lieke Martens . Premio The Best en 2017 y una de las estrellas mundiales.

. Premio The Best en 2017 y una de las estrellas mundiales. De Estados Unidos, Ertz . El timón de las grandes favoritas, que llega también en un gran momento.

. El timón de las grandes favoritas, que llega también en un gran momento. La delantera Alex Morgan, toda una celebrity en su país, merecidamente.