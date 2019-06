Estas son las carreras que te ayudarán a conseguir un buen puesto de trabajo

Unos 300.000 estudiantes de toda España harán la prueba de la EvAU o EBAU (antigua Selectividad, PAU o PAEG) durante esta primera quincena de junio. La nota definitiva que les permitirá acceder a una carrera u otra se calculará teniendo en cuenta en un 40% la calificación que obtengan en esa prueba junto al 60% aportado por la media de sus notas durante los dos cursos de Bachillerato. Cada grado cuenta con un número de plazas en cada universidad y la puntuación del último estudiante que entra en ellas determina la denominada nota de corte. Aunque esa nota va cambiando, no suele haber grandes fluctuaciones de un año a otro y esa nota de corte es un indicador claro de cuáles son las preferencias actuales de los estudiantes.

Las matrículas en la Universidad según rama de enseñanza en el curso 2016-2017 / MECD

A la hora de elegir carrera, hay varios factores que condicionan la decisión: "En general, los estudiantes decantan sus preferencias por la combinación de sus notas y las posibilidades de elección, sus gustos personales y las salidas laborales. Es una decisión compleja que no obedece a una única razón y donde la situación familiar y los estudios familiares también tienen un peso importante en la decisión final", explica Leopoldo Cabrera, presidente del Comité de Investigación de Sociología de la Educación de FES, que pone un ejemplo práctico: "Estudiar en universidad privada requiere una matrícula elevada -unas diez veces el coste de la universidad pública- pero la elección está condicionada no sólo por el dinero sino por el prestigio de las universidades y los títulos. Si alguien desea estudiar Farmacia porque sus padres ya tienen una y tiene intención de optar a ella posteriormente, es habitual que estudie en una universidad privada si no le da la nota para la pública. No ocurre igual en Medicina ni en muchas otras titulaciones donde el prestigio de la universidad otorga un plus de salida profesional".

La elección de carrera está íntimamente relacionada con las salidas laborales y los perfiles demandados cambian cada cierto tiempo, en función de las necesidades del mercado. "La transformación digital y la tecnología hacen que no existan dudas sobre cuáles son los grados de nueva creación que triunfarán en el futuro: todo lo relacionado con la analítica de datos, Big Data o las tecnologías de información y comunicación (TIC). Los perfiles STEM (Ciencias, Tecnologías, Ingenierías y Matemáticas) seguirán a la cabeza para afrontar, según la Unión Europea, el millón de puestos de trabajo que se crearán hasta el 2020 relacionados con el mundo digital", explica Carmen Palomino, directora de Talento de la Fundación Universidad-Empresa. Por otro lado, también hay grados muy masificados y con una tasa de paro alta -como Publicidad, Psicología o Derecho- que están teniendo un repunte de empleo en sectores muy concretos. Basándonos en los perfiles más buscados y en los más cotizados, hemos elaborado esta lista con las carreras que ayudan a conseguirlos:

Matemáticas

Uno de los casos más paradigmáticos de los últimos años ha sido el de la carrera de Matemáticas. En una década, ha pasado de ser una de las menos demandadas -se podía acceder simplemente con un cinco de media- a tener una de las notas de corte más elevadas. Tiene una explicación: "Antes sólo podías ser profesor de Secundaria o ir a la Universidad, en estos momentos aplicas tus conocimientos al Big Data y la inteligencia artificial, sectores que tendrán un empleabilidad del 100% durante los próximos años", resume Iñigo Gil, director de Servicio de Spring Professional, la consultora de perfiles cualificados de Adecco.

Uno de los puestos de trabajo más cotizados en este campo es el de especialista en Automatización de Marketing (Marketing automation), encargado de aprovechar y coordinar la ingente cantidad de datos digitales recopilados y así acercarse más a potenciales clientes. Por eso, se valoran másters o posgrados en Analítica de datos o e-commerce. Un perfil que tiene una horquilla salarial que, dependiendo del tamaño de la empresa y del equipo donde esté integrado, se mueve entre los 35.000 y los 45.000 más variables, según datos de Spring Professional.

Ingeniería en Informática o en Telecomunicaciones

Son las dos ingenierías con más salidas profesionales y muchas veces sus perfiles se requieren para el mismo puesto de trabajo, como ocurre en el caso de especialistas en 'la nube' (cloud) o desarrolladores de HTML, CSS y Javascript, ambos muy solicitados.

Además, los ingenieros informáticos y de Telecomunicaciones mejor remunerados suelen ocupar puestos de dirección en temas relacionados con seguridad de la información (CISO) o big data.

Los puestos más demandados y los más cotizados según el último informe de Spring Professional / ADECCO

Ingeniería Eléctrica o electrónica

El crecimiento de la sociedad ha provocado que sea necesario prestar atención a la generación y utilización de la energía, el diseño de elementos electromecánicos, el control y la automatización de sistemas. Para desarrollar estas labores, se requieren profesionales con un elevado perfil tecnológico como son los ingenieros eléctricos o los ingenieros mecánicos eléctricos.

Administración y Dirección de Empresas o Economía

El perfil más buscado entre los que han estudiado Administración y Dirección de Empresas o Economía es el de analista en Banca Privada, la figura que suministra soluciones financieras y de inversión personalizadas, que asesora sobre dónde y cómo invertir, en qué términos y plazos, así como el que ejecuta órdenes en los mercados de valores y financieros según necesidades e instrucciones del cliente.

Dentro del sector, el puesto más cotizado es el de Managing director en banca de inversión, el responsable de conocer al banco y a sus clientes que tiene la capacidad de detectar y evaluar oportunidades para la futura firma de acuerdos entre diferentes tipos de industrias y sectores alrededor del mundo. Tanto para este puesto como para el de analista en Banca Privada, suelen pedir también nivel de inglés muy alto y Certificación EFPA (European Financial Advisor) / CFA (Chartered Financial Anlyst).

El puesto más buscado en el sector comercial tanto a nivel nacional como internacional sigue siendo el de Key Account Manager, el del responsable de las cuentas que generan más del 70% de la facturación en la empresa, conocidas como cuentas clave y las cuentas consideradas estratégicas. Para productos técnicos o con un alto valor añadido, se valoran estudios técnicos relacionados con el sector sobre el que actúa la empresa y también ayuda tener un máster en Marketing, Ventas o disciplinas afines.

Marketing, Publicidad o Comunicación

La mayoría de las inversiones en marketing pasan por una estrategia digital y es imprescindible que alguien diseñe y coordine la implementación de una serie de acciones que sigan ese plan, y los graduados en Marketing, Publicidad o Comunicación tienen aquí una de sus principales salidas laborales.

También se requieren estos perfiles, como el de graduado en Matemáticas, para sacar partido comercial a la gran cantidad de datos volcados en internet. Todo lo que tiene que ver con marketing se dirige cada vez más hacia este tipo de publicidad más personalizada y se necesita personal cualificado para saber analizar datos y enfocar después las campañas.

Unos estudiantes repasan los apuntes antes de hacer la EvAU / Jesús Diges (EFE)

Psicología

Muchos psicólogos han tenido que reenfocar su carrera porque no encuentran trabajo de lo suyo pero, paradógicamente, los que dirigen departamentos de Recursos Humanos se encuentran entre los mejor pagados del mercado. Habitualmente, en compañías multinacionales con grandes estructuras, sus salarios rondan los 80.000- 100.000 euros brutos anuales más un variable en función de los objetivos. Siempre ayuda contar con un posgrado especializado.

Derecho

En el ámbito legal, si hay un perfil estrella este año es el de abogado fiscalista senior, con entre 3 y 6 años acreditables de experiencia. Es la persona que se encarga de presentar y liquidar los impuestos mensuales, trimestrales y anuales de una empresa, así como de resolver todo tipo de consultas fiscales del día a día de los clientes.

Ciencias de la Salud

En el ámbito de las Ciencias de la Salud, que abarca carreras como Farmacia, Biología, Química o Biotecnología, el perfil más demandado es el que tiene que ver con la fabricación de productos estériles que se diseñan para garantizar los niveles de limpieza adecuados en determinados procesos.

Los profesionales con una alta formación científica que, además, han desarrollado habilidades y conocimientos sobre la industria farmacéutica, son los que reciben más remuneración como directores comerciales del sector. Para ello, además de estudiar alguna de esas carreras de la rama, es muy útil tener un MBA o un máster en la Industria Farmacéutica.

El boom de los dobles grados

Desde hace unos años, los dobles grados son especialmente solicitados y su oferta es cada vez es mayor. "Las dobles titulaciones tienen una mayor demanda del alumnado porque, además, publicitan empleo del 100% al terminar. No alcanza a muchos alumnos ya que el número ofertado de plazas es pequeño y la demanda supera notablemente la oferta", recuerda el sociólogo Leopoldo Cabrera. Eso hace que las notas de corte para estos dobles grados sean generalmente muy altas. De hecho, la más alta del año pasado se requirió en el doble grado de Matemáticas y Físicas en la Universidad Complutense de Madrid: se quedó en un 13,773 sobre 14.

"Los dobles grados ayudan a aportar esa diferenciación en cuanto a las especialidades de los estudiantes. Los conocimientos y habilidades que se adquieren son mayores y, al mismo tiempo, ayudan a potenciar la formación de la carrera que están estudiando y que, sin duda alguna, puede completarse con conocimientos que pertenecen a la misma rama pero que no siempre se pueden abarcar en una única titulación", argumenta Carmen Palomino, de la Fundación Universidad-Empresa.

Además del doble grado de Matemáticas y Física en distintas universidades del país, entre las dobles titulaciones más solicitadas están la combinación de Ingeniería Informática y Matemáticas en la Universidad Complutense, y la de Estudios Internacionales y Administración de Empresas y el doble Grado de Estudios Internacionales y Derecho, ambos en la Universidad Carlos III de Madrid. Una formación que coincide con los perfiles más demandados por las empresas en este momento.

Los dobles grados tienen notas de corte muy altas / Manuel Bruque (EFE)

¿Máster sí o máster no?

Una vez se acaba la carrera comienza el abismo de enfrentarse al mercado laboral o seguir completando los estudios con un máster. Dependiendo del caso, puede ser más o menos útil hacer un posgrado: "Sin duda alguna, el máster ayuda a que la formación de los jóvenes se acerque de forma más real a las demandas que las empresas tienen sobre los profesionales del futuro. Para ello es imprescindible que esos másters estén preparados para asumir el cambio con el que vivimos día a día. Sólo así pueden garantizar una formación actualizada y de calidad", advierte Carmen Palomino, de la Fundación Universidad-Empresa.

"El aprendizaje constante, no dejar nunca de absorber conocimientos, nos dará la seguridad de empleabilidad en el futuro, más aún, en un momento tan volátil como el que vivimos", aconseja Iñigo Gil, de Spring Professional. Desde esa consultora de empleo, insisten en que "cada vez es más importante que los nuevos profesionales tengan un perfil multidisciplinar, con una gran polivalencia, capacidad analítica y orientación a resultados, así como una visión estratégica, proactividad y adaptación al cambio" y recalcan que "el conocimiento de otras lenguas ya es una condición prácticamente obligatoria para los perfiles más cualificados y, más allá del dominio del inglés, cada vez se valora más el conocimiento de una tercera lengua".