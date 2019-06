El examen de 'Matemáticas II' pone el 'Selectivo' patas arriba

La plataforma Change.org está recogiendo continuamente firmas que reclaman una solución a la Conselleria de Educación para el examen de Matemáticas II que ayer hicieron miles de estudiantes de la Comunitat Valenciana. "Buscamos soluciones ante el examen más difícil de matemáticas II de selectividad de la Comunidad Valenciana. Se trata del examen más difícil de todos los años. Exigimos una solución ya", dicen los peticionarios.

Entre las opiniones de los que han firmado la petición, la de Ana Aguilar, que señala: "El examen de matemáticas de la modalidad de Ciencias es el más importante de toda la selectividad, y un examen así el primer día ya te anula para el resto de los exámenes, que además perjudica a alumnos que quieren acceder a carreras universitarias con unas notas muy superiores a la media". "Me ha parecido un examen supercomplicado y fuera de nuestro alcance completamente", dice Julia Cordero en otro comentario.

En la SER, en Hoy por Hoy, Pepa Bueno ha hablado con varios de los estudiantes, entre ellos Ignacio García y con Gema Barreda, profesora de matemáticas en un instituto de Torrent, en la provincia de Valencia que se quejan de la dureza excesiva de la prueba.

Ignacio García ha dicho que "la gran dificultad" de la prueba se debió "a la extensión", "al cambio de la forma de preguntar" y “a los contenidos", ya que "salió un teorema que hacía 15 años que no se preguntaba". Laura Navarro, estudiante que durante el curso ha sacado una media de 9 en la asignatura de Matemáticas, ha dicho que se dejó el examen a medias porque "se preguntaron cosas para las que no estábamos preparados" y se mezcló en un problema "matemáticas con física". Su profesora de Matemáticas, Gema Barreda, se ha quejado también por la dificultad de la prueba: "A mí me costó hora y cuarto hacer la opción más fácil y eso que iba a toda castaña".