Alberto Rodríguez se responsabiliza de la Secretaria de Organización de Unidas Podemos, a donde llega después de que la formación morada se dejase 900.000 votos en las elecciones municipales y autonómicas en comparación con las de 2015. El número tres de Podemos es una persona muy popular entre las bases, algo que demostró al quedar en las primeras posiciones en las primarias de las listas al Congreso. Se aleja de la imagen dura de Pablo Echenique y vende un perfil amable. Pablo Iglesias hace con este nombramiento un guiño a la militancia y suaviza la imagen de la dirección de los morados.

Todo un icono capilar

Rodríguez revolucionó el hemiciclo en enero de 2016 con sus casi dos metros de estatura (1,98 centímetros), su imagen informal, sus camisetas, su barba descuidada y sus rastas recogidas en coleta. "No me quito las rastas por molestar", dijo en una entrevista con la SER el pasado mes de marzo. "Arreglar mi pelo lleva más tiempo de lo que parece, pero lo cómodo es que no hay que peinarse todos los días". Ser un icono capilar en el Congreso también tiene sus inconvenientes: "Ahora ya soy un esclavo del pelo". Quizás Celia Villalobos, vicepresidenta del Congreso en la constitución de las Cortes de 2016, no sabía que este diputado cuidaba tanto su pelo cuando pidió a Podemos llevar "las rastas limpias" para que no le "peguen piojos".

Además de lo de su pelo, algunos compañeros de Congreso le reprocharon entonces su altercado con policías locales en San Cristóbal de la Laguna en 2006. Supuestamente, tanto Rodríguez como otras personas increparon a la policía en la Nochebuena de aquel año en una reyerta que culminó con el lanzamiento de vasos y otros objetos. Él, según la investigación y la Fiscalía, participó en el "hostigamiento" hacia los agentes. La causa fue archivada por el Tribunal Supremo por entender que los hechos han prescrito.

Hacer política para "cambiar la vida de la gente"

Girando la ruleta del tiempo volvemos a esa conversación de hace unos meses con la SER en la que Alberto Rodríguez se sinceraba asegurando que, encabezar de nuevo las listas al Congreso era de "una persona que no está lo suficientemente cuerda". Su locura consiste en hacer política para "cambiar la vida de la gente" pese al "inmenso coste personal" que reconoce sufrir. En su cuenta de Twitter se presenta como "currela, canario y orgulloso de serlo", por eso estar lejos de su tierra le sigue pesando.

Su aplaudido gesto con un diputado del PP

En esa forma suya de hacer política se enmarca el gesto que aún se recuerda en el Congreso. Se despidió muy cariñoso de un diputado del PP que asistía por última vez a una sesión parlamentaria: "No sé si me voy a arrepentir. Quedará grabado en el diario de sesiones. Nunca pensé que diría esto en el Congreso, y menos a alguien del Partido Popular. Le vamos a echar de menos; es usted una buena persona y le pone calidez humana a este sitio". Con su gesto se ganó el aplauso de todo el hemiciclo.