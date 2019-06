El algoritmo que predice la época dorada de los actores y actrices de cine

La fama puede llegar en el momento menos esperado. Mientras que algunas han crecido con ella bajo el brazo, como es el caso Scarlett Johansson, Natalie Portman o las gemelas Olsen, otros necesitan años y años de duro trabajo para llegar a Hollywood. Y si no, que se lo digan a Morgan Freeman, que se convirtió en una gran estrella de la industria a los 50 años de edad.

Una cuestión de distintos factores (como pueden ser el talento, las influencias, la suerte o estar en el momento y el lugar indicado) que separa a las grandes estrellas del otras que se quedaron a las puertas de Hollywood. El éxito es, por lo tanto, una serie de aciertos, a priori impredecibles, que ahora son medibles ser gracias a un algoritmo de aprendizaje automático.

Un 85% de éxito

Un algoritmo, desarrollado por un equipo de científicos de la Universidad Queen Mary de Londres, que permite predecir con 85% de éxito si el año más productivo de un actor o una actriz está por llegar o ya ha pasado. Para ello, la inteligencia artificial ha analizado las carreras de 1.512.472 actores y 896.029 actrices de todo el mundo desde el año 1888, cuando se rodó la primera película, hasta 2016.

En base a sus distintos trabajos, la máquina es capaz de determinar si un actor o actriz se acerca a su etapa dorada. Entre los factores que indican un éxito inminente destacan algunos como la tendencia a aumentar la productividad media o los contratos previos al conocido como año dorado. Una serie de hechos, que suelen ocurrir al comienzo de la carrera de un actor o una actriz, en los que el protagonista tiene más películas o intervenciones acreditadas.

El mejor año de Scarlett Johansson

De esta manera, el algoritmo ha sido capaz de determinar que, por ejemplo, el annus mirabilis de Scarlett Johansson fue en 2004, tal y como explica Lucas Lacasa en declaraciones a la agencia SINC. No obstante, reconoce que el método no predice cuál será el año más productivo de los distintos actores y actrices, sino si este ha pasado o todavía no. Por lo tanto, según este algoritmo, Scarlett Johansson no volverá a disfrutar de un año igual.

Pero no solo eso. El algoritmo también ha sido capaz de determinar que el 70% de actores y actrices tienen carreras que solo duran un año, mientras que los grandes papeles se reparten entre las grandes estrellas. Los resultados obtenidos por la inteligencia artificial también explican que, después de una mala racha, los actores suelen conseguir trabajo antes que las actrices, todo ello debido al sesgo de género. En definitiva, el algoritmo no solo ha servido para analizar las carreras de los actores y actrices, sino para datos reveladores sobre la industria.