La historia y la música marcan el avance de la programación de verano de la Cadena SER

La Cadena SER emitirá esta fin de semana algunos programas enmarcados dentro de la programación de verano, con la historia y la música como protagonistas. El resto de programas que se irán incorporando los próximos fines de semana a la parrilla de verano de la SER, se irán comunicando próximamente.

La historia en ruta

La SER estrena este sábado el nuevo programa dirigido y presentado por David Botello y Esther Sánchez, que recorrerá los lugares más destacados y la historia de los itinerarios culturales europeos que hay en España: El Camino de Santiago, las Rutas del Legado Andalusí, la Ruta de la Lengua Española y el sefardí, y la Ruta del Quijote.

David Botello lleva toda la vida buscando historias para poder compartirlas en televisión, en el teatro, en los libros y en la radio, con palabras, con imágenes o con sonidos. Guionista, escritor, director, divulgador y creador del formato 'El punto sobre la historia'. También fue productor de 'Esto es otra Historia'.

Esther Sánchez es curiosa por naturaleza y una apasionada de la Comunicación. Creadora de formatos de TV, directiva en varias productoras y en Mediaset, consultora internacional, docente y buscadora de tendencias en el mercado audiovisual. Está convencida de que es imprescindible reivindicar el papel de la mujer en la historia, y junto a David Botello, ha creado la productora Haciendo Historia.

'La historia en ruta' se emitirá en junio los días 8 (17h), 15 (17h), 22 (17h) y 29 (19h).

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Nieves Concostrina ofrece de nuevo este verano su diferente mirada sobre la historia. Nuevas historias para divertir y entretener, salpicadas de irreverencias, buena música, mucho arte y una pizca de turismo histórico. 'Escocia, el reino que se unió'; 'Fernando VII y la extraña familia'; 'Catástrofes naturales que marcaron la historia'; 'Los nazis y sus locuras esotéricas'; El desconocido Quevedo' o 'La guerra de sucesión española', son algunos de los temas que abordará Nieves durante la época estival.

Los espías fueron los protagonistas del primer programa que se emitió el pasado domingo en el que se explica la historia de un británico que trabajaba para los soviéticos bajo la tapadera de periodista; acababa de organizar una masacre y más tarde, fue condecorado por Franco. También, entre otros casos, aborda el de William Martin, ‘el hombre que nunca existió’ y cuya operación, en la que fue protagonista en las costas de Huelva, dio un giro importante a la Segunda Guerra Mundial (escucha el programa aquí).

'Cualquier tiempo pasado fue anterior', que se estrenó el pasado domingo,se emitirá en junio los días 9 (17h), 16 (18h), 23 (17h), 30 (18h); en julio 7 (18h), 14 (19h), 21 (19h), 28 (17h) y en agosto 4 (18h) y 11 (17h).

Sofá Sonoro

'Sofá Sonoro' recorrerá a lo largo del verano la historia que hay detrás de algunas de las bandas y artistas más importantes de la música del siglo XX, Bebo Valdés ya ha pasado por el Sofá veraniego de Alfonso Cardenal (escucha el programa aquí). Madonna, U2, ACDC, Wilco, Talking Heads, Elton John, The Rolling Stones, Especial Woodstock, Whitney Houston, The Who, Caetano Veloso, Cream y ABBA, también tendrán su espacio en los próximos programas.

'Sofá sonoro', que se estrenó el sábado 25 de junio, se emitirá cada sábado hasta el 24 de agosto a las 15h.

Play Ópera

'Play Ópera' se servirá este verano de sus dos formatos de programa: los temáticos y los dedicados a una obra concreta. Así, los oyentes podrán escuchar dos entregas dedicadas a sentimientos sin los que la ópera perdería mucho: la locura y la venganza. Mariola Rubio y Rafa Bernardo ya exploraron el pasado sábado la obra “Los cuentos de Hoffmann”, de Jacques Offenbach (escucha el programa aquí), y lo harán próximamente también con otra de las obras más bellas del repertorio, “Motezuma”, de Vivaldi.

'Play Ópera', que se estrenó el pasado sábado, se emitirá en junio el día 29 (17h), y en agosto los días 3 (18h) y 10 (18h).