Paz Padilla, en 'Viva la vida': "Me arrepiento de algunas cosas que he hecho en 'Sálvame'"

Paz Padilla se ha convertido en uno de los rostros más importantes de Telecinco. La humorista lleva diez años presentando 'Sálvame', un trabajo que ha compaginado con el papel de La Chusa en 'La que se avecina' y, más recientemente, como jurado de la cuarta edición de 'Got Talent'. Está en un momento profesional muy especial y este fin de semana quiso repasar algunos hitos de su carrera en 'Viva la vida'.

Como era de esperar, Emma García dedicó una parte de la entrevista a 'Sálvame', preguntándo directamente a su invitada por los malos ratos que había pasado en el programa estrella de la casa. "¿Quién no lo ha pasado mal en 'Sálvame'?", le contestó Padilla. "El programa es así, por eso llevamos 10 años. 'Sálvame' es la verdad, es la calle".

Y añadió: "'Sálvame' lo dejo en el plató. He aprendido a no llevármelo a casa. Los colaboradores en cambio se lo llevan a casa y lo pasan fata".

La actriz aprovechó la ocasión para pedir perdón a sus compañeros: "Yo también me he arrepentido de muchas cosas que he hecho por el show. Me he dejado llevar por el espectáculo porque el momento lo pedía, pero ahora soy muy comedida y hay muchas cosas que no hago gratuitamente", explica. "No me cansaré de pedir perdón a mis compañeros por haberles hecho daño en un momento dado".

