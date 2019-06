Vox evita a Salvini y Le Pen, pero se une a los ultras polacos y a los nacionalistas flamencos

El partido de ultraderecha, Vox, evita unirse a los euroescépticos más duros liderados por Marine Le-Pen y Matteo Salvini y se sentará con el partido de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), esto es, los ultras polacos de Ley y Justicia, los tories británicos y N-VA, los nacionalistas flamencos con los que coquetea Carles Puigdemont.

Los de Santiago Abascal dicen "tener el compromiso" de que todos los miembros del grupo respetarán la soberanía e integridad de España. Vox apunta que afirma que los integrantes del CRE "no participan ni promueven, bajo el amparo del grupo, actividades que cuestionan la política interior, la Constitución, o la integridad soberana de otro Estado miembro".

Los nuevos socios europeos de Vox

Los ultras polacos del PiS ya conocen a Vox. Gestionaron el acto de la formación de ultraderecha sobre Catalunya en el Parlamento Europeo en vísperas electorales. El partido que gobierna Polonia está sujeto a un expediente de la UE por tratar de socavar la independencia judicial y poner en riesgo el Estado de derecho en ese país.

Por otra parte, el N-VA es un partido nacionalista flamenco que consiguió ser la fuerza mayoritaria en Bélgica y aparcó su aspiración separatista para poder entrar en 2014 en el Gobierno federal del liberal francófono Charles Michel.

Algunos de sus miembros arroparon abiertamente al ex presidente catalán Carles Puigdemont, que huyó a Bélgica en 2017 para evitar ser juzgado por intentar la independencia de Cataluña. Fue el caso del ahora ex ministro del Interior, Jean Jambon; del ex secretario de Estado de Migración y Asilo, Theo Francken y del propio presidente del partido, Bart de Weber.

De hecho, el primer ministro belga tuvo que desmarcarse en varias ocasiones de las manifestaciones de Francken, que llegó a hablar de asilo para Puigdemont. El Gobierno de coalición acabó cayendo el pasado diciembre por el rechazo de la N-VA al pacto migratorio dela ONU.