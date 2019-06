El doble escenario que plantea el Gobierno: o abstenciones o elecciones

El Gobierno en funciones apela a la responsabilidad de las fuerzas políticas de la oposición para que faciliten una nueva investidura de Pedro Sánchez y lo hace plantenado un doble escenario: o abstenciones o elecciones.

La ministra portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Celáa, ha insistido este viernes en que el objetivo es poder formar gobierno "cuanto antes" y ha asegurado que, aunque ya ha transcurrido un mes y medio desde las elecciones generales del 28-A, "no se está mano sobre mano en un sofá esperando a que salga el sol" sino que "se está trabajando por la mañana y por la tarde".

Celaá considera que "los resultados de las elecciones son inequívocos" y que la única alternativa a un Gobierno del PSOE facilitado por otras fuerzas políticas sería una nueva contienda electoral, cosa que, desde su punto de vista, nadie desea. "El que se abstenga se abstendrá libremente", ha dicho. "Vamos a ver si las fuerzas políticas son capaces de leer la situación, no con generosidad, sino con justicia".

La ministra portavoz ha respondido varias preguntas al respecto durante la rueda de prensa posterior al consejo de ministros, pero ha evitado centrar toda la responsabilidad en una sola fuerza política, apelando incluso a la abstención del PSOE en 2016, reclamada entonces por Pablo Casado, y de la que se benefició el PP de Mariano Rajoy: "Es incontrovertible. Si hay otra alternativa, pelee. Pero si no la hay, ¿a qué viene la obstaculización? Lo que no puede ser es sopas y sorber".

Tras la reunión de este jueves entre Gabriel Rufián (ERC) y Adriana Lastra (PSOE), Celáa también se ha desligado de la posible abstención de Esquerra Republicana de Catalunya. "Lo que haga ERC será una cuestión de ERC y se puede entender que no está en el bloqueo sino en el desbloqueo", ha declarado.

Pero sí ha sido más explícita con Ciudadanos. "No se puede criticar a quien quiere desbloquear sin renunciar a la crítica como fuerza de oposición", ha dicho. "Sorpende que aquellos que nacieron con una vocación socialdemócrata o de centro no se presten a gobernabilidad de España en términos de Estado [...]. Rivera dice que no se va a abstener pero que quiere pactos de estado. Habrá que establecer caminos".

Celáa ha evitado concretar una fecha para la nueva investidura (en las últimas semanas se había hablado de la primera quincena de julio), pero sí ha asegurado que espera que se produzca "antes del verano", recordando, eso sí, que "dos horas en política son una eternidad".